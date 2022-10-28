شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس سناب شات ينضم إلى قائمة منتقدى ميتا فيرس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لمنصة سناب شات، العالم الافتراضي المنتظر ميتافيرس الذى يعمل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا على تطويره، وفقاً لما قاله موقع بزنس إنسايدر، وقال شبيجل في مؤتمر مع صحيفة وول ستريت جورنال: "يعيش ميتافيرس داخل حاسوب، آخر شىء أريده عندما أعود إلى المنزل من العمل خلال يوم حافل هو أن أعيش داخل جهاز حاسوب".

وكان زوكربيرج قد غير شركة فيسبوك إلى ميتا في إطار تطبيق رؤيته المتعلقة بميتافيرس، وهو عالم سيتواصل فيه الناس داخل كون رقمي باستخدام مجسمات أفتار تخصهم، وأنفق مؤسس فيسبوك 15 مليار دولار حتى الآن على المشروع وقال إن ميتافيرس سيكون يوماً ما الطريقة التي يتفاعل فيها الناس مع العالم.

فى المقابل، لا يرى رئيس سناب شات ومؤسسها الأمر على هذا النحو، حيث اختار أن يركز جهود شركته على التوسع في الواقع المعزز مقابل الواقع الافتراضي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها شبيجل فكرة ميتافيرس، فقد قال في وقت سابق من العام إن شركته ترفض استخدام كلمة ميتافيرس، حيث وصف الفكرة بالغامضة والفرضية.

وكان شبيجل قد قال وقتها: «واحد من المفاهيم الكبرى الشاملة التى لدى الناس أن الكثير من تلك الأدوات مصممة لتحل محل الواقع، رهاننا الأساسى أن الناس يحبون فعلياً العالم الحقيقي، إنهم يريدون أن يكونوا مع أصدقائهم بشكل شخصى».

وبالإضافة إلى شبيجل، هناك شخصيات بارزة فى عالم التكنولوجيا ترفض فكرة ميتافيرس، منهم تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل.