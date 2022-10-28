شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طردهم من تويتر.. كم تبلغ تعويضات الرئيس التنفيذى والمسئولين المالى والقانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة، عن إطاحة إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة تويتر، أمس، بكبار المسؤولين بشركة تويتر بما فى ذلك الرئيس التنفيذى باراج أجراوال، ونيد سيغال المدير المالي، والمحامي فيجايا جادي مسؤول الشؤون القانونية، وسارة بيرسونيت كبيرة مسؤولي خدمة العملاء.

ونظرًا لأن ماسك أصبح رئيس تويتر الجديد، فإنه سيجلب مدراء جدد إلى الشركة، لكن إذا كنت تشعر بالأسف لطرد كبار المسؤولين التنفيذيين على تويتر من وظائفهم ، فانتظر حتى تسمع تعويضاتهم!

فبحسب تقرير لـ Business Insider، فإن "أجراوال" حصل على 38.7 مليون دولار، و"سيجال" حصل على "25.4 "مليون دولار ، و"جادي" على 12.5 مليون دولار ، و "بيرسونيت" على 11.8 مليون دولار، ورغم أن "أجروال" لم يكمل حتى عامًا واحدًا في تويتر لكنه تلقى ما يقرب من 40 مليون دولار لعمله، فى هذه الأثناء، لن يتلقى باقي الموظفين هدية فراق جميلة كهذه عندما يريحهم ماسك من تويتر.

شارك Musk رسالة أرسلها إلى جميع موظفي تويتر حول توليه السيطرة على تويتر، يؤكد على جعلها منصة مفتوحة ولكنها تركز أيضًا على جانب تحقيق الدخل، وأضاف ماسك أنه سيكون هناك تعديل للمحتوى، ولا تعنى حرية التعبير أنه يمكنك نشر معلومات مضللة وإساءة استخدام النظام الأساسى.