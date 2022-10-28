شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أرباح يوتيوب بسبب تيك توك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
من جهته قال ايفلين ميتشل المحلل الرئيسي لدى شركة أبحاث السوق انسايدر انتيليجنس: "عندما تتعثر جوجل، فذلك أمرا سيء للإعلانات الرقمية على نطاق واسع"، وقال إن التنافس اشتد بين تيك توك ويوتيوب لجذب المستخدمين والمعلنين في العالم.
أضاف :"تقلصت إيرادات إعلانات يوتيوب للمرة الأولى منذ أن بدأت غوغل بإصدار تقارير أرباح يوتيوب بشكل منفصل في الربع الرابع من عام 2019، والسبب الجزئي إلى حد كبير هو التنافس في مجال البث والفيديو القصير".
فيما يحتل تيك توك المركز الأول عالمياً في إنفاق المستهلكين، بينما يحتل يوتيوب المركز الثاني في سبتمبر 2022، لكن الفارق أكبر بكثير من حيث المستخدمين النشطين، ويحتل تيك توك المركز الخامس لكن يوتيوب خارج قائمة العشرة الأوائل، ولا يزال يوتيوب الأول في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، أكبر سوق له في العالم، لكن تيك توك ينافسه بقوة هناك أيضاً.