شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الكسوف الشمسى من الفضاء.. لقطات من الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت الأقمار الصناعية لقطات جديدة لظل القمر يمر فوق سطح الأرض خلال الكسوف الجزئي للشمس، وتحدث هذه الظاهرة عندما يحجب القمر جزءًا من سطح الشمس أثناء تحركه بين كوكبنا والنجم، وتتوفر مناظر للظل من نقطة المراقبة الفريدة التي تبلغ 22000 ميل (36000 كم) فوق كوكبنا، وذلك بفضل الأقمار الصناعية الثلاثة Meteosat.



كسوف الشمس من الفضاء

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقع هذه الأقمار الصناعية في "مدار ثابت بالنسبة للأرض"، حيث تتساوى فتراتها المدارية مع فترة دوران الأرض، لذا فهي تبقى في نفس المكان بالنسبة لنا، وهي مجهزة بكاميرات توفر بيانات للتنبؤ بالطقس للمنظمة الأوروبية لاستخدام أقمار الأرصاد الجوية (Eumetsat)، ومع ذلك، يمكنهم أيضًا توفير رؤية حصرية لكسوف شمسي نادر أو كسوف جزئي للشمس.

كتب سايمون براود، عالم الفضاء في RAL Space والمركز الوطني NERC لرصد الأرض في المملكة المتحدة، على تويتر: "يمكنك رؤية ظل القمر يتحرك من اليسار إلى اليمين، ثم يندمج في النهاية مع ظلام غروب الشمس".

كما أن مدار القمر حول الأرض يستمر لمدة 27 يومًا مائل مقارنةً بمدار الأرض حول الشمس، لذلك لا تصطف الأجرام الثلاثة على هذا النحو كل شهر.

عندما يحدث ذلك، فإن الصورة الظلية لقمرنا الطبيعي تحجب رؤية بعض أو كل سطح الشمس الساطع، وتقع الأقمار الصناعية الثلاثة من طراز Meteosat في مدار ثابت بالنسبة للأرض فوق أوروبا وإفريقيا والمحيط الهندي.



كسوف الشمس

يلتقطون الصور باستخدام الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء المنعكسة على سطح الأرض لتمكين الكشف المبكر عن الطقس القاسي والتنبؤ بالطقس ومراقبة المناخ.

شارك الدكتور براود لأول مرة مقطعًا باللونين الأبيض والأسود لظل خافت يمر فوق الجزء العلوي من أوروبا على تويتر التقطه القمر الصناعي Meteosat في 25 أكتوبر.

قال براود: انظر بالقرب من أعلى الفيديو، وخاصة على الجانب الأيمن: هل ترى المنطقة المظلمة تتحرك؟ هذا هو الظل!

كان هذا هو الكسوف الشمسي الأخير لهذا العام، ولكن من المقرر أن يكون الخسوف النهائي للقمر لعام 2022 في 8 نوفمبر.