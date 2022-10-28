شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تبدأ دراسة الأجسام الطائرة المجهولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة البيانات غير السرية عن الأجسام الطائرة المجهولة بدأت عملها، وسوف تنشر النتائج الأولى في منتصف عام 2023، وسوف تركز اللجنة في عملها خلال تسعة أشهر على دراسة الأجسام الطائرة المجهولة، والبيانات التي تحصل عليها من الحكومة والقطاع التجاري.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تضم هذه اللجنة، التي يرأسها عالم الفيزياء الفلكية ديفيد سبريجل، 16 خبيرا في مختلف المجالات، من الفيزياء وإلى علم الأحياء الفلكية، وسوف تنشر نتائج عملها الأولية في منتصف عام 2023 المقبل.

وتجدر الإشارة، إلى أن المقصود بالأجسام الطائرة المجهولة، هي تلك الأجسام التي تحلق في الفضاء ولا يمكن تحديد هويتها، أو على أنها ظاهرة طبيعية معروفة.

وكانت ناسا قد اعلنت في شهر يونيو الماضي، أنها ستجري دراسات خاصة مكرسة لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة من وجهة نظر علمية. وأكدت في الوقت نفسه، على أنه حاليا "لا يوجد دليل على أن الظواهر الجوية المجهولة المصدر هي من خارج كوكب الأرض".