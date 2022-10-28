شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق أقوى صاروخ تشغيلي في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا لم يطير بعد، وما زالت سبيس إكس تستعد للرحلة الأولى لمركبتها الفضائية سوبر هيفي من الجيل التالي، يظل صاروخ فالكون الثقيل أقوى صاروخ مستخدم.

ويبدو أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على التوجه نحو السماء في مهمته الرابعة.

تستهدف سبيس إكس إطلاق الصاروخ فالكون هيفى يوم الاثنين 31 أكتوبر، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. ستنشر البعثة قمرين صناعيين سريين لقوة الفضاء الأمريكية.

يتكون فالكون هيفي من صاروخ فالكون 9 الذي يمثل العمود الفقري لشركة "سبيس إكس"، باعتباره المرحلة الأساسية بجانب اثنين من التعزيزات الإضافية من طراز Falcon 9 المرفقة بكل جانب من جوانب القلب، حسبما نقلت Digitartlends.

عند الإقلاع تتحد محركاتها البالغ عددها 27 محركًا لتنتج أكثر من 5 ملايين رطل من الدفع، والتي تقول سبيس إكس إنها تساوي حوالي 18 طائرة بوينج 747.

قامت Falcon Heavy بأول رحلة لها في عام 2018، حيث نشرت حمولة اختبار غير عادية - سيارة Tesla Roadster التي يملكها رئيس سبيس إكس و تسلا إيلون ماسك.

أوقفت التعزيزات الجانبية الهبوط وبالتالي يمكن استخدامها مرة أخرى، لكن الداعم الأساسي تحطم عندما وصل إلى الأرض.

تمت مهمة "فالكون هيفي"، الثانية في أبريل 2019 ونشرت حمولة أكثر منطقية - قمر الاتصالات Arabsat-6A الذي بنته شركة لوكهيد مارتن.

كانت اللحظة الأكثر بروزًا في المهمة هي الهبوط الناجح لجميع التعزيزات الثلاثة، مما يمثل أول هبوط ثلاثي ناجح على الإطلاق لسبيس إكس.

كانت آخر مهمة لشركة Falcon Heavy في يونيو 2019 وكانت أول مهمة لشركة SpaceX لوزارة الدفاع الأمريكية (DoD) ، حيث تحمل معها حمولة واسعة النطاق لوزارة الدفاع والعملاء الآخرين.

مثل الرحلة السابقة هبطت المعززتان الجانبيتان بسلام لكن الداعم الأساسي هبط.

في مهمة الأسبوع المقبل ستهبط المعززتان الجانبيتان في منطقة الهبوط 1 و 2 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية.

ومع ذلك لن يتم بذل أي محاولة للهبوط بالداعم الأساسي ، والذي سينزل بدلاً من ذلك إلى المحيط.

مع وجود الكثير من القوة على الشاشة، يجب أن يكون الإطلاق مشهدًا مثيرًا لأولئك الذين يقومون برحلة إلى Space Coast أو المشاهدة عبر الإنترنت.

بمجرد تأكيد SpaceX على تاريخ الإطلاق ووقته، سنحرص على إخبارك بآخر المستجدات.