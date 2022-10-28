شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت: Xbox Game Pass يمثل 15% من عائدات ألعاب الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خدمة Game Pass من مايكروسوفت مربحة وتمثل حوالي 15 بالمائة من إجمالي إيرادات خدمات ومحتوى إكس بوكس للشركة. شارك رئيس مايكروسوفت جيمنج، فيل سبنسر، بأخبار المعلومات في مقابلة على المسرح في مؤتمر "تيك لايف" في وول ستريت جورنال (عبر The Verge).

قال لصحيفة The Journal Sarah Needleman: "ربما تكون Game Pass كجزء إجمالي من عائدات المحتوى والخدمات لدينا 15 بالمائة"، "لا أعتقد أن الأمر يكبر من ذلك، أعتقد أن إجمالي الإيرادات ينمو بنسبة 15 في المائة من رقم أكبر ، لكن ليس لدينا هذا المستقبل حيث أعتقد أن 50 إلى 70 في المائة من أرباحنا تأتي من الاشتراكات ".

وأضاف سبنسر أن مايكروسوفت قد شهدت مؤخرًا نموًا "لا يصدق" على أجهزة الكمبيوتر، مع تباطؤ في الإقبال على وحدات التحكم بسبب التشبع بشكل أساسي.

قال: "في مرحلة ما وصلت إلى كل من يريد الاشتراك على وحدة التحكم". أعلنت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اشتراكات PC Game Pass زادت بنسبة 159٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023.

كما شهدت الشركة أيضًا قيام الأشخاص ببث المزيد من الألعاب عبر منصة Xbox Cloud Gaming الخاصة بها.

ألمح سبنسر إلى أن الهاتف المحمول سيلعب دورًا رئيسيًا في مستقبل Game Pass.

"إذا قمت برهان طويل المدى وهو ما نقوم به، فسنكون قادرين على الوصول إلى اللاعبين على أكبر المنصات التي يلعبها الأشخاص - هواتف Android و iOS - نريد أن نكون في وضع مع المحتوى، لاعبين وإمكانية واجهة المتجر للاستفادة منها "في إشارة إلى الكشف الأخير عن رغبة مايكروسوفت في بناء متجر إكس بوكس يكون متاحًا على الأجهزة المحمولة.

كان سبنسر مصرا أيضًا على أن سعر Game Pass سيرتفع في مرحلة ما، وقال: "لقد احتفظنا بالسعر على وحدة التحكم الخاصة بنا، واحتفظنا بسعر الألعاب واشتراكنا"، "لا أعتقد أننا سنكون قادرين على فعل ذلك إلى الأبد."

غالبًا ما لا تشارك شركات مثل مايكروسوفت أرقامًا مثل تلك التي فعلها سبنسر في وقت سابق اليوم. إنها توفر نظرة ثاقبة حول مدى أهمية الخدمات مثل Game Pass بالنسبة إلى أرباح الشركة وأين يرون أن المنتج يتطور في المستقبل.