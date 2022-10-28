شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ترفع ترقية التخزين من 15 جيجابايت إلى 1 تيرابايت لأصحاب الأعمال الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الأشخاص الموجودين في خطة مساحة العمل الفردية، أو أصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال فى جوجل، على ترقية كبيرة للتخزين من 15 جيجابايت إلى 1 تيرابايت دون أي تكلفة إضافية قريبا.

ولن يحتاج معظم المستخدمين الفرديين في Workspace إلى القلق بشأن نفاد مساحة التخزين في Gmail و Drive بعد الآن.

وعرضت جوجل على مستخدمي Workspace الفرديين نفس القدر من السعة التخزينية التي تحصل عليها باستخدام حساب جيميل المجاني.

لزيادة هذه السعة ستحتاج إلى شراء المزيد من السعة التخزينية من خلال Google One. تقول Google إن المستخدمين لن يحتاجوا إلى فعل أي شيء، حيث إنها ستعمل على ترقية سعة التخزين الخاصة بهم تلقائيًا حسبما نقلت Engadget.

في مكان آخر، هناك المزيد من الخيارات لأولئك الذين يرسلون رسائل بريد إلكتروني إلى عدة أشخاص من خلال وضع الإرسال المتعدد. ستتمكن من استخدام علامات دمج البريد، مثلfirstname ، لتخصيص هذه الرسائل الإلكترونية.

قد يكون ذلك مفيدًا حتى إذا كانت خطة Workspace الفردية لا تدعم عناوين البريد الإلكتروني المخصصة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تقدم جوجل خطة Workspace الفردية إلى الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وتايوان وتايلاند وهولندا والبرتغال وبلجيكا وفنلندا واليونان والأرجنتين.