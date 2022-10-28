شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسحب إعلانات المقامرة من صفحات منتجات متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت آبل في عرض المزيد من الإعلانات في App Store ، خاصة في علامة التبويب "Today" وأسفل قوائم التطبيقات. واشتكى العديد من المطورين من الحصول على إعلانات للمقامرة ضمن قسم "قد تعجبك أيضًا" في قوائمهم ، عندما لا يكون لديهم أي علاقة بتطبيقاتهم.

أحد هؤلاء المطورين كان ماركو أرمنت، الذي نشر لقطة شاشة على تويتر تظهر إعلانات المقامرة على صفحة متجر التطبيقات لتطبيق البودكاست الخاص به Overcast.

أبلغ مطورو آخرون عن وجود نفس المشكلة وأوضحوا أنهم غير موافقين على إعلانات الكازينو في صفحات منتجاتهم.

أخبرت شركة Apple MacRumors أنها "أوقفت مؤقتًا الإعلانات المتعلقة بالمقامرة وبعض الفئات الأخرى على صفحات منتجات متجر التطبيقات."

وفقا لموقع Engadget ، ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان عملاق التكنولوجيا يعتزم استئناف عرض إعلانات المقامرة بعد انتهاء رد الفعل العكسي.

ولم تشرح شركة آبل قرارها، ويبدو أن كلمة "إيقاف مؤقت" تشير إلى أن التغيير مؤقت فقط.

كما يلاحظ MacRumors ، كان الناس ينتقدون شركة آبل لتقديمها إعلانات الكازينو ككل وليس فقط لأنها تقدم ضمن قوائم التطبيقات.

جادل فلوريان مولر من مدونة FOSS Patents أنه من خلال وضع الإعلانات في صفحات التطبيق ، تجبر آبل المطورين على جمع الأموال لشراء تلك المساحات الإعلانية. هذا لأنه إذا لم يشتروها يمكن للمنافسين استخدامها وإبعاد العملاء المحتملين.

قامت آبل ببيع الإعلانات في App Store لسنوات، لكن مساحة الإعلانات في علامة التبويب Today كانت مخصصة لقائمة منسقة من التوصيات من فريق التحرير في آبل.

وفي الوقت نفسه يحتوي قسم "قد تعجبك أيضًا" حيث يتم عرض الإعلانات الآن أسفل القوائم على بطاقات اقتراح لتطبيقات مماثلة.

نظرًا لأن آبل تسمح للمعلنين باستهداف فئات مختلفة عن فئاتهم ، على الرغم من ذلك يمكن أن تظهر إعلانات الكازينو في أي مكان في متجر التطبيقات.