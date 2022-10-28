شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعلن إصدار سماعات الرأس Quest من الجيل التالي في عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تم طرح جهاز Meta Quest pro الذي تبلغ قيمته 1500 دولار للبيع ، لكن الشركة بدأت بالفعل في طرح الإصدار التالي في خط سماعات الرأس VR الأرخص ثمناً. خلال مكالمة أرباح الشركة الأخيرة، قال المدير المالي المنتهية ولايته ديف عندماير إن "الجيل القادم من سماعات الرأس المخصصة للمستهلكين" سيتم إطلاقه "في وقت لاحق من العام المقبل".

أشار مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، أيضًا إلى "الجيل التالي من سماعات الرأس Quest المخصصة للمستهلكين"، لم يذكر اسم الجهاز، ولكن يبدو بالتأكيد أنه كان يشير إلى Meta Quest 3. ليس من الواضح بالضبط متى يمكن إطلاقه، ولكن في الماضي قدمت الشركة سماعات رأس جديدة في الخريف لتتزامن مع حدث Connect السنوي. .

ليست هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها زوكربيرج Quest 3. فقد أخبر المحلل بن طومسون في وقت سابق من هذا الشهر أن Quest 3 كان قيد الإعداد، وأنه من المحتمل أن يقع في النطاق السعري بين 300 و500 دولار، هذا من شأنه أن يجعله أكثر انسجامًا مع سماعات الرأس السابقة Quest - بدأ Quest 2 بسعر 299 دولارًا - بدلاً من أحدث إصدار من Quest Pro حسبما نقل موقع Engadget.

في حين أن Quest 3 قد يكون أكثر من مجرد جهاز للميزانية من Quest Pro ، إلا أن هناك علامات قد تدمج Meta بعض عناصر سماعات رأس VR المتطورة.

كما أشار برنامج UploadVR ، قال زوكربيرج إن تتبع الوجه والعين سيكون "محور تركيز كبير" ، وتشير شائعة مبكرة واحدة على الأقل إلى أن Quest 3 يمكن أن يكون لها "عدسات فطيرة" مشابهة لـ Quest Pro.