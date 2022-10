شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق سبيس إكس 53 قمرا صناعيا من ستارلينك صاروخ أرضي في البحر 2 صباحاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق SpaceX مجموعة كبيرة أخرى من أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض من Starlink وتهبط بصاروخ على متن سفينة في البحر اليوم الخميس 27 أكتوبر.

من المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 الذي تعلوه 53 قمرا صناعيا من ستارلينك من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا يوم الخميس الساعة 8:52 مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، 02:52 صباحاً بتوقيت مصر.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض وتهبط بعد أقل من تسع دقائق بقليل من إطلاقها على متن الطائرة بدون طيار SpaceX Of Course I Still Love You، والتي ستتمركز في المحيط الهادئ.

سيكون هذا هو الإقلاع والهبوط الثامن لهذا المعزز، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، ساعد الصاروخ سابقًا في إطلاق القمر الصناعي Sentinel-6 Michael Freilich لرصد الأرض في نوفمبر 2020، ومسبار تحطيم الكويكبات DART التابع لناسا في نوفمبر 2021، وخمس بعثات أخرى من Starlink، وفقاً لموقع space.

في غضون ذلك، ستستمر المرحلة العليا من Falcon 9 في شق طريقها إلى المدار، وتنشر في النهاية 53 Starlinks بعد حوالي 15.5 دقيقة من الإطلاق.

أطلقت SpaceX بالفعل أكثر من 3500 قمر صناعي لـ Starlink، وهي عبارة عن هيكل ضخم على الإنترنت، والذي يوفر بالفعل خدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

صعد العديد من تلك المركبات الفضائية هذا العام، أطلقت SpaceX 48 مهمة مدارية بالفعل في عام 2022، ونقل ما يقرب من ثلثيها دفعات Starlink كبيرة إلى السماء.