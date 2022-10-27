شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ميتا تخطط لتقليص مساحة مكاتبها بعد زيادة من يعملون عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ميتا أمس الأربعاء إنها تخطط لتقليص مساحة مكتبها حيث يختار المزيد من الموظفين العمل من المنزل.

وعند الإعلان عن نتائج الربع الثالث، قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن إجمالي النفقات في الربع الثالث بلغ 22.05 مليار دولار، بزيادة 19٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وأضافت أن ذلك يشمل خسارة انخفاض في القيمة بقيمة 413 مليون دولار لبعض عقود الإيجار التشغيلي كجزء من الجهود المبذولة لمطابقة أثر مرافق مكتبها مع الاحتياجات التشغيلية المتوقعة.

ويأتي في الوقت الذي تنتقل فيه ميتا، ولا سيما كبار المسؤولين التنفيذيين فيها إلى العمل عن بُعد، وفقاً لموقع businessinsider.

قال ديف وينر، المدير المالي لشركة ميتا، في مكالمة أرباح، إن الشركة تجري تغييرات مهمة في جميع المجالات للعمل بشكل أكثر كفاءة وأضاف وينر إن هذه التغييرات ستستغرق وقتًا لتنتهي، لأنها تتبع دورة استثمار كبيرة، وقال وينر: ستؤدي بعض الخطوات، مثل الترشيد المستمر لبصمة مكتبنا، إلى زيادة التكاليف على المدى القريب.

وتوقع ديف وينر أن يتراوح إجمالي النفقات لعام 2022 بين 85 مليار دولار و 87 مليار دولار، مع ما يقدر بنحو 900 مليون دولار كرسوم إضافية "تتعلق بتوطيد بصمة مرافق مكتبنا"، على حد قوله.

وأضاف وينر أن إجمالي النفقات المتوقعة لعام 2023 من المقرر أن يتراوح بين 96 مليار دولار و 101 مليار دولار، مع تخصيص ملياري دولار لتعزيز البصمة المكتبية للشركة.

وقالت سوزان لي، نائبة رئيس ميتا للشؤون المالية، في وقت لاحق في المكالمة، إن تكاليف عام 2023 تأتي في الوقت الذي "نواصل فيه ترشيد بصمتنا العقارية.