علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: يعنى إيه كسوف للشمس وما هو موعد الحدث المقبل على الأرض؟

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القاهرة - سامية سيد - يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما تكون الشمس والقمر والأرض متوازنة بشكل مباشر مع بعضها البعض، ويكون الوجه الشمسي محجوبًا تمامًا، كما يكون الأشخاص الذين يرون كسوف الشمس في مركز ظل القمر عندما يضرب الأرض، حيث تصبح السماء مظلمة جدا كأنها ليلا.

 

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيحدث الكسوف الشمسي المقبل في الولايات المتحدة في 8 أبريل 2024، ويمر من تكساس إلى مين.

 

وسيكون الكسوف الكلي التالي للشمس بعد ذلك في 12 أغسطس 2026، وسيظهر من القطب الشمالي وجرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وشمال شرق البرتغال.

 

أما في في 2 سبتمبر 2035، ستشهد الصين وشمال اليابان وكوريا كسوفًا كليًا للشمس، كما أنه بين عامي 2023 و 2038، سيحدث أكبر عدد من إجمالي كسوف الشمس في أستراليا، ولن يكون الكسوف الكلي التالي للشمس المرئي في المملكة المتحدة حتى عام 2093.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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