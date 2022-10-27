شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه كسوف للشمس وما هو موعد الحدث المقبل على الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما تكون الشمس والقمر والأرض متوازنة بشكل مباشر مع بعضها البعض، ويكون الوجه الشمسي محجوبًا تمامًا، كما يكون الأشخاص الذين يرون كسوف الشمس في مركز ظل القمر عندما يضرب الأرض، حيث تصبح السماء مظلمة جدا كأنها ليلا.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيحدث الكسوف الشمسي المقبل في الولايات المتحدة في 8 أبريل 2024، ويمر من تكساس إلى مين.

وسيكون الكسوف الكلي التالي للشمس بعد ذلك في 12 أغسطس 2026، وسيظهر من القطب الشمالي وجرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وشمال شرق البرتغال.

أما في في 2 سبتمبر 2035، ستشهد الصين وشمال اليابان وكوريا كسوفًا كليًا للشمس، كما أنه بين عامي 2023 و 2038، سيحدث أكبر عدد من إجمالي كسوف الشمس في أستراليا، ولن يكون الكسوف الكلي التالي للشمس المرئي في المملكة المتحدة حتى عام 2093.