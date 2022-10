شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احصل الآن على هاتف nova Y70 وسوار Band 7 من هواوي بأفضل المواصفات والإمكانيات في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هواوي لأعمال المستهلك مجموعة من الأجهزة التي تناسب مختلف الاحتياجات، ولعل أهم ما قامت الشركة بإطلاقه في السوق المصري خلال الفترة الماضية هو هاتف HUAWEI nova Y70 والذي يتميز بأطول عمر بطارية في فئته بسعة 6,000 مللي أمبير وتم تزويده بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 22.5 واط ليقدم أفضل تجربة استخدام دون توقف او انقطاع لمحبي هذه الفئة إلى جانب تميزه بشاشة عرض كاملة مقاس 6.75 بوصة بالإضافة إلى سوار HUAWEI Band 7 الذي يأتي بشاشة عرض أكبر وتصميم أنحف وعمر بطارية يصل إلى 14 يوم وبتوافق تام مع كافة أنظمة التشغيل وميزات شاملة لمراقبة الوظائف الصحية، لتمثل هذه الأجهزة أفضل مواصفات يمكن تقديمها للمستخدمين مقابل سعر مناسب في 2022.

ويأتي هاتف HUAWEI nova Y70 ببطارية ضخمة بقدرة 6000 مللي أمبير، والتي تُعد من أقوى البطاريات التي تتواجد ضمن الفئة الاقتصادية، حيث تمكن هذه البطارية الكبيرة الهاتف من العمل لمدة 3 أيام بعد شحنه بالكامل مرة واحدة. كما أن الهاتف يدعم تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط لمساعدتكم على شحن البطارية خلال فترة قصيرة جداً.

ويتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة وكبيرة مقاس 6.75 بوصة من هواوي، مما يجعلها خيار رائع لمشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لدى المستخدمين. وتساعد نسبة الشاشة العالية التي تبلغ 90.26% من حجم الهيكل الكلي أيضاً في التركيز على المحتوى دون أن يشوش الإطار المحيط على المحتوى المعروض على الشاشة. ويستخدم الهاتف شاشة مسطحة كلاسيكية بها ثقب واحد في المنتصف ليوفر التصميم البسيط والأنيق في الوقت ذاته.

وإن كنتم تبحثون عن هاتف ذكي يمتلك كاميرات رائعة لاستكشاف إمكاناتكم وإبداعكم، فإن الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي في هاتف HUAWEI nova Y70 هي كل ما تحتاجونه. ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. وتتيح فتحة البعد البؤري البالغ f/1.8 في الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل دخول المزيد من الضوء عند التصوير مما يُنتِج الصور الدقيقة والواضحة. ويعمل هاتف HUAWEI nova Y70 بفضل خوارزميات هواوي المحسّنة على تحسين جودة الصور الملتقطة بشكل كبير مما يضمن جودة مثالية لكل صورة حتى عند التقاط الصور في الضوء الساطع.

هذا ويأتي سوار HUAWEI Band 7 الذي تم إطلاقه مؤخرًا في السوق المصري، بشاشة عرض أكبر وتصميم أنحف وعمر بطارية يصل إلى 14 يوم وبتوافق تام مع كافة أنظمة التشغيل وميزات شاملة لمراقبة الوظائف الصحية، حيث يقدم للمستخدمين ميزات الساعة الذكية في سعر وشكل سوار ذكي، ليكون بمثابة المساعد الشخصي الأفضل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

ويعد سوار HUAWEI Band 7 أنحف جهاز تتبع للياقة البدنية بشاشة كاملة من هواوي، حيث تبلغ سماكته 9.99 ملم فقط. يتميز السوار بخفة الوزن وتصميمه المنحني الذي يتناسب مع المعصم بشكل مثالي، ويبلغ وزنه 16 جراماُ فقط (بدون الحزام)، ويقدم للمستخدمين تجربة استخدام وارتداء متميزة، وصمم ليكون سواراً ذكياً عصرياً ويقدم العديد من الوظائف، حيث يأتي السوار مزود بشاشة AMOLED والتي تبلغ نسبتها 64.88% من حجم الساعة، وتتميز بدقة عرض 194×368، إلى جانب تصميم محسّن لواجهة المستخدم، كما يوفر HUAWEI Band 7 للمستخدمين تجربة بصرية نابضة بالحياة وزاوية رؤية كبيرة مع شاشة زجاجية منحنية عالية الجودة بأبعاد 2.5D.

ويوفر سوار HUAWEI Band 7 عمر بطارية يصل إلى 14 يوماً في ظروف التشغيل المثالية، بينما يصل عمر البطارية إلى 10 أيام في ظروف الاستخدام المكثف، ما يضمن للمستخدمين إمكانية مراقبة مؤشرات الجسم المختلفة دون الخوف من نفاد طاقة البطارية، حتى خلال النوم. ويدعم السوار أيضاً الشحن اللاسلكي ما يتيح للمستخدمين شحنه بسهولة تامة.

ويتمتع سوار HUAWEI Band 7 بميزة مراقبة الوظائف الصحية والحيوية الشاملة، ولديه القدرة على توجيه المستخدمين ومساعدتهم على تطوير نمط حياة صحي. كما أنه يدعم ميزات مراقبة صحية شاملة مثل نسبة تشبع الأكسجين في الدم "SpO2" ومعدل ضربات القلب والنوم ومراقبة مستويات التوتر. يراقب السوار نسبة تشبع الأكسجين في الدم، ما يمكن المستخدمين من ضبط التنبيهات التلقائية لنسبة الأكسجين في الدم وتوفير مراقبة ذكية لتلك النسبة. كما يتميز بتقنية مراقبة معدل ضربات القلب "HUAWEI TruSeen™️ 4.0" التي تم تحديثها مؤخراً، والتي تسجل معدل ضربات قلب المستخدم بسرعة وبدقة. ويدعم السوار أيضاً ميزة "HUAWEI TruSleepTM"، التي تقيم جودة النوم دون التأثير على المستخدم. وتم تزويد سوار HUAWEI Band 7 أيضاً بميزة "HUAWEI TruRelaxTM"، وهي خوارزمية لمراقبة مستويات توتر المستخدمين، بالإضافة إلى "Healthy Living Shamrock" التي توفر إدارة صحية مخصصة من خلال تحديد أهداف يومية مختلفة للنشاطات.

ويمكن لمستخدمي أجهزة هواوي في مصر تحميل كافة التطبيقات الرئيسية التي يحتاجون إليها بشكل سريع وآمن دون أي متاعب، حيث يمكنهم الاعتماد على مجموعة من التطبيقات والخدمات التي تقدم تجربة استخدام متكاملة لا ينقصها أي شئ، حيث تضم المنصة كل ما يحتاج إليه المستخدمين من تطبيقات مثل تطبيقات البنوك والدفع الإلكتروني مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك CIB وتطبيق My Fawry والعديد من البنوك الأخرى وكل تطبيقات مشغلي شبكات المحمول مثل Ana Vodafone وMy Orange و My WEوMy Etisalat ومختلف تطبيقات النقل الذكي مثل UBER وCareem و SWVL وتطبيقات توصيل الطلبات مثل Talabatو Elmenus وتطبيقات الترفيه مثل TikTok وAnghami ومجموعة كبيرة من الألعاب المميزة مثل PUBG Mobile و AFK Arena وAsphalt 9: Legends وClash of Kings وغيرها الكثير من الألعاب. وعلى عكس متاجر التطبيقات الأخرى التي تبحث فقط داخل قاعدة البيانات الخاصة بها، يمكن لمتصفح Huawei Petal Search تحميل كافة التطبيقات التي لا تتواجد على المنصة من خلال البحث عنها على المتصفح وتحميلها من مواقعها الرسمية بطريقة سهلة وخطوات بسيطة مثل تطبيقات WhatsApp وFacebook وInstagram.



سوار Band 7