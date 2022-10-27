شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتخطى 2 مليار مستخدم نشط شهرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطي انستجرام التابع لشركة ميتا الآن 2 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، ويقترب فيس بوك من 2.96 مليار مستخدم نشط شهرياً.

كشفت الشركة عن الرقم خلال تقرير أرباح يوم الأربعاء، عندما خيمت سوق الإعلانات المهتزة على توقعات ميتا وأرسلت أسهمها للانخفاض، وقالت أيضًا إن أكثر من ملياري شخص يستخدمون الآن تطبيق المراسلة واتس اب كل يوم، ويبلغ إجمالي مستخدمي ميتا الشهريين لعائلة تطبيقاتها 3.71 مليار مستخدم حول العالم.

في يونيو 2018، قالت الشركة إن انستجرام تجاوز مليار مستخدم نشط شهريًا، منذ ذلك الحين، خضع التطبيق لواحدة من أكبر التحولات منذ أن استحوذ عليه فيس بوك قبل عقد من الزمان، حيث تحول انستجرام بعيدًا عن عرض المشاركات من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون، بدلاً من ذلك، قدمت المزيد من المحتوى المختار خوارزميًا بناءً على ما تعتقد أنهم مهتمون به، وفقاً لموقع gadgets360.

أضافت الخدمة أيضًا مقاطع فيديو قصيرة على غرار TikTok، تسمى Reels، والتي تم منحها الأولوية على تنسيقات الفيديو الأخرى على النظام الأساسي.

قامت ميتا بإجراء هذه التغييرات في محاولة لإبقاء انستجرام وثيق الصلة بصناعة الوسائط الاجتماعية المزدحمة بشكل متزايد، على مدى السنوات القليلة الماضية، صعد TikTok من ByteDance من خلال موجز مقاطع الفيديو الشهير الذي يركز على الموضوعات في TikTok، ويتم إرسال مقاطع الفيديو خوارزميًا إلى الأشخاص المهتمين بموضوع معين بدلاً من الأشخاص الذين يتابعون منشئ المنشور فقط.

من المهم بالنسبة إلى ميتا أن تستمر منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها في الحفاظ على عودة المستخدمين وقضاء الوقت على فيس بوك وانستجرام.

تحقق الشركة غالبية إيراداتها من الإعلانات الموضوعة على تلك المنصات في الآونة الأخيرة، حيث كان المسوقون ينفقون أقل على الإعلانات الرقمية وسط ظروف اقتصادية غير مؤكدة، مما ترك شركة ميتا ومنافسيها يقاتلون من أجل الحصول على دولارات أقل.