شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعتمد مطار "فوستوتشنى" لإطلاق مكونات محطتها الفضائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أنه تقرر اعتماد مطار "فوستوتشني" الفضائي، لإطلاق مكونات محطة الفضاء الروسية الجديدة "ROS".

وخلال لقاء مع الصحافة قال الوزير "المكان الرئيسي الذي سيستخدم في إطلاق أقسام المحطة الفضائية الروسية الواعدة (ROS) سيكون مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

وأضاف "بالإضافة إلى مشروع تطوير المحطة نفسها نعمل على مشروع معقد لتطوير مرافق البنى التحتية الأرضية اللازمة للتحكم بالمحطة، كما نبني مجمعات تحكم أرضي جديدة أيضا، ومجمعات ستستخدم لاستقبال الرواد العائدين من الفضاء، ونعمل على العديد من الأمور الأخرى التي ستضمن سلامة إطلاق طواقم رواد الفضاء من أراضي الاتحاد الروسي"، حسبما نقلت RT.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن إحدى أبرز الميزات لمحطة (ROS) الفضائية التي ستطورها روسيا هي إمكانية تعيدلها بشكل مستمر، أي أنه سيكون بالإمكان استبدال إحدى وحدات هذه المحطة بوحدة أخرى في حال انتهاء العمر الافتراضي للأولى، ما يوفر إمكانية استمرار المحطة لفترة زمنية طويلة جدا.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.