شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إتمام صفقة البيع.. إيلون ماسك يغير بروفايله إلى "رئيس تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما وصل الملياردير إيلون ماسك الى مقر تويتر في سان فرانسيسكو واتم صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعى بقيمة 44 مليار دولار، أجرى ايلون ماسك تغييراعلى حسابه الشخصى على موقع تويتر حيث أضاف توصيف "رئيس تويتر" إلى حسابه الرسمى .

وقام بتغيير ملفه الشخصى على تويتر ليشير إلى نفسه باسم "Chief Twit" .



ايلون ماسك على توير

منحت المحكمة إيلون ماسك مهلة حتى يوم الجمعة لإغلاق اتفاق أبريل للاستحواذ على الشركة بعد أن حاول فى وقت سابق التراجع عن الصفقة.

وافق ماسك، أغنى شخص فى العالم، على شراء الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم فى أبريل، ولكن بحلول يوليو، أشار إلى أنه غير رأيه، مشيرًا إلى مشكلات تتعلق بالبوت والبريد العشوائى وجدد محاولته الاستحواذ على الشركة فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وبحسب ما ورد قال ماسك لموظفى تويتر خلال زيارته إنه لا يخطط لخفض 75 فى المائة من الموظفين بعد الاستحواذ على الشركة، بعد أن حذره العاملون فى الشركة الاجتماعية من أن التخفيضات فى عدد الموظفين ستكون "طائشة".

تتضمن الرسالة أيضًا قائمة بالمطالب للقيادة الحالية والمستقبلية للشركة، بالإضافة إلى سياسات الفصل العادلة لجميع العمال، يريد كتاب الرسائل من ماسك الحفاظ على مزايا الموظفين الحالية، بما فى ذلك العمل عن بُعد، كان قد انتقد ماسك فى السابق العمل عن بُعد، واقترح على معظم موظفى تويتر العودة إلى المكتب، وفقًا لموقع engadget.