شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين مازالت تحتفظ بقيمة تزيد عن 20000 دولار لليوم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسابيع من الركود من حيث السعر، تظهر عملة البيتكوين أخيرًا بعض علامات الانتعاش الصغيرة، اليوم 27 أكتوبر، حيث افتتحت البيتكوين التداول بمكاسب بلغت 1.81 %، في هذه المرحلة يتم تداول البيتكوين بسعر 20،636 دولارًا قبل يوم.

وأظهرت البيتكوين أول نمو لها منذ أيام، دخلت ساحة التداول عند نقطة سعر 20،150 دولارًا في البورصات العالمية، وفقًا لـ Coinbase و CoinMarketCap، حققت البيتكوين أرباحًا بلغت حوالي 2.45 % للتداول حول نقطة السعر البالغة 20،781 دولارًا.

وارتفع أيضاً إيثر بنسبة 3.85 في المائة لتتداول عند 1547 دولارًا.

قال فريق البحث للعملات الرقمية في CoinDCX، "إن تقارير الأرباح الإيجابية في سوق الأسهم الأمريكية مصحوبة بآمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من خطته الحثيثة لرفع أسعار الفائدة بقوة أدت إلى ارتفاع في أسواق الأسهم والعملات المشفرة على حد سواء حيث تجاوزت البيتكوين و إيثر نقاط مقاومة الأسعار المهمة".