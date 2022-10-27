شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف توأم السفينة الرائدة الشهيرة "فاسا" في قاع بحر البلطيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد في قاع البحر بالقرب من ستوكهولم العديد من السفن القديمة التي أغرقت لتكون حاجزا يمنع اقتراب أسطول العدو المحتمل.

وأعلن علماء الآثار السويديون، في مؤتمر صحفي، أنهم عثروا على بقايا السفينة Äpplet "Derzhava" الرائدة في القرن السابع عشر في قاع بحر البلطيق بالقرب من مدينة فاكسهولم (Vaxholm) القريبة من ستوكهولم، حسبما نقلت RT.

ويقول يم هانسون، عالم الآثار في متحف التاريخ البحري: "نحن على يقين من أن هذه السفينة هي" Derzhava"، ولا يمكن أن يكون أي شيء آخر. ومن جانبه يقول لارس هانسون مدير المتاحف الحكومية لتاريخ الملاحة والنقل، يعد هذا الاكتشاف "أحد أكبر الاكتشافات الأثرية التي تحققت تحت الماء منذ فترة طويلة جدا"، وسيقوم علماء الآثار في الربيع بتوثيق حطام السفينة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

والسفينة "Derzhava" هي تؤام السفينة الحربية الشهيرة "Vasa"، الموجودة حاليا في متحف يحمل نفس الأسم، ويعتبر أحد المعالم السياحية المهمة في العاصمة السويدية، وسوف يساعد الديكور المتميز لهيكل السفينة علماء الآثار البحرية بإثبات أن هذه البقايا تعود للسفينة "Derzhava".