شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: مستويات ثانى أكسيد الكربون هى الأعلى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق دولي من الباحثين في تقرير جديد بعنوان "تحذير علماء العالم من حالة طوارئ مناخية 2022"، يحذرون فيه من أن البشرية "تواجه بلا لبس حالة طوارئ مناخية"، حيث حذر التقرير من وصول مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور ويليام ريبل، الباحث المشارك للدراسة: "انظر إلى كل هذه الموجات الحرارية والحرائق والفيضانات والعواصف الهائلة..شبح تغير المناخ على الأبواب ويقصف بشدة."

وكان التقرير من جانب 10 علماء عالميين، بقيادة جامعة ولاية أوريغون، وفي ذلك، حلل الباحثون 35 علامة حيوية كوكبية تستخدم لتتبع تغير المناخ.

كما أنهم وجدوا أن 16 من هذه العلامات في حالات قصوى قياسية، بما في ذلك أحداث الحرارة الشديدة، وفقدان الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق، وزيادة انتشار فيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض.

ولاحظ الباحثون أيضًا أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (CO2) هي الأعلى على الإطلاق، حيث وصلت إلى 418 جزءًا في المليون.

وقال توماس نيوسوم من جامعة سيدني، وهو باحث مشارك في التقرير: "مع ارتفاع درجات حرارة الأرض، فإن تواتر أو حجم بعض أنواع الكوارث المناخية قد يقفز بالفعل ''، مضيفا "نحث زملائنا العلماء في جميع أنحاء العالم على التحدث علانية عن تغير المناخ."

يأتي التقرير في أعقاب دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع من قبل Lancet Countdown، وهي منظمة بحثية دولية تركز على المناخ.

ووجدت أن الصحة العامة تحت رحمة الوقود الأحفوري، وأن حرق الوقود الأحفوري يضر بالصحة العامة، بل ويقتل الناس.