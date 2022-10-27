شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. 6 طرق لإصلاح واتس آب عندما يتوقف عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو أداة اتصال أساسية لكثير من الناس، فإنه تطبيق الرسائل النصية الأكثر شعبية في العالم، ولكنه كأى تطبيق من الممكن أن تواجه بعض المشكلات عليه، وقد تحتاج إلى تجربة العديد من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحديد أساس المشكلة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك أكثر الطرق شيوعًا لإصلاح واتس آب WhatsApp عندما لا يعمل على هاتفك.





قد يكون واتس آب حذف حسابكإذا كنت تستخدم حساب واتس آب الخاص بك بانتظام، فمن المحتمل ألا تكون هذه مشكلة بالنسبة لك، ولكن إذا لم تفتح واتس آب منذ فترة، فمن الجدير الإشارة إلى أن الخدمة تحتفظ بالحق في حذف حسابك بعد 120 يومًا من عدم النشاط، وإذا تم حذف حسابك، فأنت بحاجة إلى إنشاء حساب جديد.





تأكد من أن لديك اتصال لاسلكي قويقد تواجه مشكلة في الاتصال بواتس آب واستخدامه إذا كان الاتصال اللاسلكي بهاتفك لا يعمل بشكل صحيح، لذلك تأكد من رؤية إشارة WiFi أو إشارة خلوية في الحالة أعلى شاشة الهاتف، وإذا كنت في شك، فقد تحاول استخدام تطبيق آخر يصل إلى الإنترنت للتأكد من أن اتصالك ليس سبب المشكلة.





أعد تشغيل واتس آبإذا كان تطبيق واتس آب يعمل بشكل سيء، فيمكنك غالبًا حل المشكلة عن طريق إغلاق التطبيق ثم إعادة تشغيله لمعرفة ما إذا تم حل المشكلة.





تحقق لمعرفة ما إذا كان واتس آب معطلاًيعد واتس آب خدمة موثوقة بشكل عام ونادراً ما تقلق بشأن كونه غير متصل بالإنترنت، لكن على الرغم من ذلك، فإن كل خدمة عبر الإنترنت يحدث لها انقطاع مؤقت من حين لآخر.





أعد تشغيل هاتفكعلى غرار إعادة تشغيل تطبيق واتس آب، يمكنك أيضًا إعادة تشغيل جهاز iPhone أو Android لمعرفة ما إذا كان ذلك يؤدي إلى التخلص من المشكلة. تأكد من تحديث واتس آبتعد فكرة جيدة أن تتأكد من أن هاتفك يحافظ على تحديث جميع تطبيقاتك تلقائيًا، ولكن إذا لم تقم بتحديث واتس آب منذ فترة، فمن المحتمل أن إصدارك يعاني من نوع من الخلل أو عدم التوافق الذي يتسبب في عدم عمله بشكل صحيح.