شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواجهة خطيرة بين محطة الفضاء وبقايا اختبار مضاد للأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت محطة الفضاء الدولية (ISS) إجراءات مراوغة لتفادي شظية من قمر صناعي تم تدميره في اختبار روسي مضاد للأقمار الصناعية في نوفمبر 2021، حيث أطلق فريق محطة الفضاء الدولية الدفاعات على Progress 81، وهي مركبة شحن روسية ملحقة بالمحطة، لمدة خمس دقائق وخمس ثوانٍ لتجنب شظية الحطام، وفقًا لبيان ناسا.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، قال مسؤولو الوكالة إن "مناورة تجنب الحطام المحددة مسبقًا" (PDAM) تم إجراؤها من أجل تزويد المجمع بمسافة إضافية بعيدًا عن المسار المتوقع لشظية الحطام.

ورفعت المناورة ارتفاع محطة الفضاء الدولية بمقدار 0.2 ميل (0.32 كيلومتر) عند أبعد نقطة عن الأرض و 0.8 ميل (1.3 كيلومتر) عند أقرب نقطة لها إلى الأرض وفقًا لوكالة ناسا، ولم يؤثر إطلاق الصاروخ على عمليات المحطة الفضائية العادية.

كما تم إنشاء جزء الحطام الذي دفع إلى مناورة التجنب من خلال اختبار روسي لصاروخ صعود مباشر مضاد للأقمار الصناعية (ASAT) تم إجراؤه في 15 نوفمبر 2021، ودمر الصاروخ، الذي تم إطلاقه من الأرض، قمرًا صناعيًا سوفيتيًا ميتًا يُعرف باسم Cosmos 1408 التي كانت خارج الخدمة منذ الثمانينيات.

وقال عالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل، من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في كامبريدج، ماساتشوستس، "لا يوجد سبب حقيقي لاستخدامهم مثل هذا الهدف الكبير"، مضيفا "كان بإمكانهم استخدام هدف أصغر وتوليد حطام أقل."

ومنذ ذلك الحين، قوبل الاختبار بإدانة واسعة النطاق من وكالات الفضاء وخبراء سياسة الفضاء في جميع أنحاء العالم ودفع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية إلى الاحتماء.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها محطة الفضاء الدولية إلى تجنب الحطام المتبقي من اختبار ASAT الروسي، ففي يونيو 2022، أجرت المحطة الفضائية بمناورة مماثلة لتجنب جزء من Cosmos 1408.