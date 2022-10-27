شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. آبل قد تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن منفذ USB-C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما صوّت البرلمان الأوروبي لصالح جعل USB-C معيار الشحن المشترك في المنطقة، كان من الواضح جدًا الشركة التي ستكون الأكثر تضررًا من التفويض وهى شركة آبل.

في حين أن عملاق التكنولوجيا لديه بالفعل طرازات iPad مع منافذ USB-C ، إلا أن أجهزة آيفون الخاصة به لا تزال بحاجة إلى موصل Lightning.

وفي مقابلة مع حدث Tech Live في وول ستريت جورنال، أكد جريج جوسوياك نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي لشركة آبل أن عملاق التكنولوجيا سينتقل إلى موصلات USB-C للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.

"من الواضح أننا سنضطر للامتثال"، أجاب جوسوياك عندما سألته جوانا ستيرن، كبيرة عمود التكنولوجيا الشخصية في WSJ ، عما إذا كانت آبل تنتقل إلى USB-C. ولكن ليس قبل الحديث عن تاريخ الشركة في الامتثال للوائح، مثل جعل هواتفها متوافقة مع المعينات السمعية وكيف كان عليها أن تتوصل إلى حل خاص بها لأن التكنولوجيا الموجودة في ذلك الوقت لم تنجح، حسبما نقل موقع Engadget.

تحدث جوسوياك أيضًا عن الكيفية التي دفع بها الاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد micro-USB قبل 10 سنوات.

نظرًا لأن جزءًا من مخاوف الاتحاد الأوروبي كان أن الناس يجب أن يكون لديهم العديد من المحولات بموصلات مختلفة ، فقد جعلت آبل الكابلات قابلة للفصل حتى يتمكن الأشخاص من تبديلها بسهولة.

قال المسؤول التنفيذي إن هذه الخطوة سمحت لأكثر من مليار شخص بالاستمرار في استخدام كابلات البرق بدلاً من التخلص منها والتسبب في ظهور "مجموعة من النفايات الإلكترونية".

وقال جوسوياك "ليس لدينا خيار كما نفعل في جميع أنحاء العالم سوى الامتثال للقوانين المحلية"، ومع ذلك لم يقل ما إذا كانت شركة آبل تصنع فقط متغيرًا مختلفًا للسوق الأوروبية بينما تواصل بيع الهواتف المزودة بموصلات البرق في أماكن أخرى.

كما أن شركة آبل تعتقد أن هذا النهج كان من الممكن أن يكون أفضل بيئيًا وأفضل لعملائها "لعدم وجود حكومة تكون بهذا القدر من التوجيه".

كما أشارت آبل سابقًا أيضًا إلى مخاوف بيئية لعدم بيع محولات الطاقة بأجهزة جديدة.

قال عملاق التكنولوجيا إن القيام بذلك سيوفر 861000 طن من المعدن وسيوفر أيضًا الوقود، نظرًا لأن المزيد من أجهزة آيفون يمكن وضعها في حاويات الشحن.

ومع ذلك لم يقتنع الجميع بشرح الشركة، وتم تغريم شركة آبل عدة مرات في البرازيل لإزالة المحولات من حزم آيفون.

بموجب التفويض الجديد للاتحاد الأوروبي، سيتعين على شركة آبل شحن أجهزة آيفون وآيباد مع منافذ USB-C في المنطقة بحلول نهاية عام 2024.