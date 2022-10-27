شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تتهم آبل بإعاقة أعمالها التجارية فى مجال الكتب الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت سبوتيفاي أعمالها في الكتب المسموعة الشهر الماضي فقط مع 300000 عنوان، لكنها تقول إن شركة آبل تنخرط في سلوك "غير تنافسي" يؤثر على الأعمال الجديدة، حسب ما أكدت في منشور بالمدونة.

وقالت إن شركة آبل رفضت نظام شراء الكتب الصوتية ثلاث مرات بسبب انتهاك قواعدها للامتثال، كان عليها إخفاء سعر الكتب الصوتية والقيام بعمليات بيع خارج التطبيق الرئيسي عبر رابط بريد إلكتروني.

كل هذا يجعل من الصعب على سبوتيفاي المنافسة، حيث لا يمكن للمستخدمين مقارنة الأسعار بسهولة. "هذا لا يضر بالمستهلكين فقط، ولكن هذه المرة أيضًا المؤلفين والناشرين الذين يجدون أنفسهم تحت أيدى آبل." كما أنه غير مريح للغاية بالنسبة للمشترين الذين اعتادوا النقر ببساطة على رابط لشراء كتاب صوتي حسبما نقلت Engadget.

قالت شركة آبل لصحيفة نيويورك تايمز إنه كان من الممكن قبول الكتب الصوتية الخاصة بـ Spotify بسهولة إذا اتبعت الشركة قواعد متجر التطبيقات.

وقال متحدث باسم شركة آبل: "لقد قدمنا ​​لهم إرشادات واضحة حول كيفية حل المشكلة، ووافقنا على التطبيق الخاص بهم بعد إجراء تغييرات جعلته يمتثل".

كان من الممكن أيضًا أن تبيع سبوتيفاي كتبها الصوتية من خلال نظام الشراء في متجر التطبيقات، لكن آبل ستخضع بعد ذلك لخفض بنسبة 30 في المائة - مما يضع الكتب الصوتية الخاصة بـ سبوتيفاي في وضع غير مواتٍ بشكل كبير مقابل كتب آبل.

قال دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي: "مع إطلاق الكتب الصوتية لدينا، أثبتت آبل مرة أخرى مدى استعدادها لتنفيذ قواعد متجر التطبيقات الخاصة بها، حيث تقوم باستمرار بتغيير مواقع المرمى لإلحاق الضرر بمنافسيها".

ودخلت سبوتيفاي بالفعل معركة مع آبل بشأن اشتراكات الموسيقى، بعد أن قالت إن عمولتها البالغة 30 بالمائة تضر بالمستهلكين.

أصدرت المفوضية الأوروبية لشركة آبل بيانًا بالاعتراضات بعد أن خلصت إلى أن آبل كانت قد انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تكشف بعد عن حكم نهائي.

قال إيك: "ما يقرب من أربع سنوات، هذه هي المدة التي مرت منذ أن قدمت سبوتيفاي شكوى ضد شركة آبل لدى المفوضية الأوروبية، وما زلنا ننتظر قرارًا".