شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زي النهارده".. المركبة الفضائية كاسينى تلتقط أول صورة مقربة لتيتان فى 26 أكتوبر 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهارده منذ 18 عاما في 26 أكتوبر 2004 ، التقطت المركبة الفضائية كاسيني التابعة لناسا أول صور عن قرب لأكبر أقمار زحل تيتان، وفقاً لموقع space.

وستُسقط المركبة الفضائية كاسيني لاحقًا مسبارًا على تيتان يُدعى Huygens، وهو مركبة فضائية أوروبية ربطت رحلة إلى نظام زحل بمهمة كاسيني، ولكن قبل أن تنزل كاسيني راكبها الآلي، حلقت بالقرب من تيتان عدة مرات والتقطت بعض الصور المذهلة.

أكملت كاسيني أول رحلة طيران لها في 3 يوليو 2004، ولكن عندما تأرجحت للمرة الثانية في 26 أكتوبر، اقتربت بنحو 300 مرة مما كانت عليه في المرة الأولى.

في أقرب نقطة من هذا التحليق، كانت كاسيني على بعد 745 ميلاً من سطح تيتان. التقطت المركبة الفضائية مئات الصور خلال هذه التحليق، وكانت هذه أعلى المناظر دقة لتيتان لم يرها أي شخص على الإطلاق.