شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صانعو السيارات يخططون لمضاعفة الإنفاق على السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط كبار صانعي السيارات في العالم لإنفاق ما يقرب من 1.2 تريليون دولار حتى عام 2030 لتطوير وإنتاج ملايين السيارات الكهربائية، جنبًا إلى جنب مع البطاريات والمواد الخام لدعم هذا الإنتاج، وفقًا لتحليل رويترز للبيانات العامة والتوقعات الصادرة عن تلك الشركات.

رقم الاستثمار في المركبات الكهربائية، الذي لم يُنشر من قبل، يقزّم تقديرات الاستثمار السابقة لرويترز وهو أكثر من ضعف أحدث الحسابات التي نُشرت قبل عام واحد فقط.

توقع صانعو السيارات خططًا لبناء 54 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في عام 2030، وهو ما يمثل أكثر من 50 % من إجمالي إنتاج السيارات، وفقًا للتحليل.

لدعم هذا المستوى غير المسبوق من السيارات الكهربائية، تخطط شركات صناعة السيارات وشركاؤها في مجال البطاريات لتركيب 5.8 تيراواط ساعة من سعة إنتاج البطاريات بحلول عام 2030.

تتصدر شركة Tesla المسؤولية، حيث حدد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك خطة جريئة لبناء 20 مليون مركبة كهربائية في عام 2030، والتي تتطلب ما يقدر بـ 3 تيراواط ساعة من البطاريات، حيث قال ماسك إن تسلا تعمل بالفعل على منصة سيارات أصغر تستهدف نصف تكلفة الطراز 3 والطراز Y.

في حين أن تسلا لم تكشف بالكامل عن خطط الإنفاق الخاصة بها، فإن مثل هذا النمو الهائل بمقدار 13 ضعفًا عن 1.5 مليون سيارة التي تأمل في بيعها هذا العام، وسيأتي بتكلفة مئات المليارات من الدولارات، وفقًا لتحليل أجرته رويترز.