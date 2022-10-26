شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور إلكترونيات جديدة للاستغناء عن نظيرتها المستوردة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "بدأت الشركة بتطوير شرائح إلكترونية ستستخدم في أنظمة التحكم في العديد من الأجهزة بما فيها الأجهزة الصناعية والكهربائيات المنزلية، كما ستستخدم تلك الشرائح في تطوير الروبوتات، وفي صناعة السيارات، وفي مجالات التحكم الكهربائي بالمحركات المخصصة لمصابيح ومقاعد المركبات".
وأشار ديجتيف إلى "أن ZNTC تعمل في مركز تكنوبوليس-موسكو منذ العام 2011، ومنذ ذلك الحين تمكنت من جني أرباح من بيع الإلكترونيات بلغت قيمتها 3.4 مليار روبل".
وأوضح أن الشركات التابعة لمركز "تكنوبوليس" في موسكو تتلقى دعما إضافيا من الدولة الروسية، كما أنها معفية من دفع ضرائب الأراضي والممتلكات وضرائب النقل، كما لا يتم فرض رسوم جمركية على البضائع التي تستوردها لأجل منتجاتها الصناعية.