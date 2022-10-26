شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور إلكترونيات جديدة للاستغناء عن نظيرتها المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز "تكنوبوليس" الصناعي في موسكو أن بعض المؤسسات التابعة له بدأت بتطوير إلكترونيات جديدة للاستغناء عن المنتجات التقنية المستوردة، وحول الموضوع قال مدير المركز، جينادي ديجتيف: "بدأت شركة ZNTC التابعة لمركزنا بإنتاج إلكترونيات دقيقة جديدة للاستغناء عن الإلكترونيات المستوردة التي تسخدمها روسيا في العديد من المجالات".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "بدأت الشركة بتطوير شرائح إلكترونية ستستخدم في أنظمة التحكم في العديد من الأجهزة بما فيها الأجهزة الصناعية والكهربائيات المنزلية، كما ستستخدم تلك الشرائح في تطوير الروبوتات، وفي صناعة السيارات، وفي مجالات التحكم الكهربائي بالمحركات المخصصة لمصابيح ومقاعد المركبات".

وأشار ديجتيف إلى "أن ZNTC تعمل في مركز تكنوبوليس-موسكو منذ العام 2011، ومنذ ذلك الحين تمكنت من جني أرباح من بيع الإلكترونيات بلغت قيمتها 3.4 مليار روبل".

وأوضح أن الشركات التابعة لمركز "تكنوبوليس" في موسكو تتلقى دعما إضافيا من الدولة الروسية، كما أنها معفية من دفع ضرائب الأراضي والممتلكات وضرائب النقل، كما لا يتم فرض رسوم جمركية على البضائع التي تستوردها لأجل منتجاتها الصناعية.