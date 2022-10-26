شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لإغلاق صفقة تويتر بحلول يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر إيلون ماسك المستثمرين المشاركين الذين التزموا بالمساعدة في تمويل استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليارا، أنه يخطط لإغلاق عملية الاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي بحلول يوم الجمعة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وأضاف المصدر أن مستثمري الأسهم، بما في ذلك سيكويا كابيتال، وباينانس، وجهاز قطر للاستثمار، وآخرون تلقوا الأوراق المطلوبة للالتزام بالتمويل من محامي ماسك.

هذه الخطوة هي أوضح علامة حتى الآن على أن ماسك يخطط للامتثال للموعد النهائي لقاضي محكمة ديلاوير لإكمال الصفقة بحلول يوم الجمعة، وفقاً لموقع gadgets360.

وانتهت البنوك التي التزمت بتمويل شراء ماسك لتويتر من تجميع اتفاقية تمويل الديون النهائية وهي في طور التوقيع على المستندات اللازمة، وفقًا لتقرير Bloomberg News .

وتعهد ماسك بإغلاق الصفقة عبر مكالمة عبر الهاتف يوم الاثنين الماضي مع المصرفيين الذين يساعدون في تمويل الصفقة، وفقًا للتقرير.

قفزت أسهم تويتر بعد الأخبار وتم تداولها بنسبة 3 % عند 52.95 دولارًا أمس الثلاثاء، أقرب إلى سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولارًا.

وتعهد ماسك بتقديم 46.5 مليار دولار في شكل تمويل للأسهم والديون للاستحواذ، والذي يغطي 44 مليار دولار وتكاليف الإغلاق، حيث التزمت البنوك، بما في ذلك Morgan Stanley و Bank of America ، بتقديم 13 مليار دولار لتمويل الديون لدعم الصفقة.

سيؤدي إغلاق الصفقة إلى توقف أشهر من التكهنات بأن رجل الأعمال المتهور سوف يتخلى عن عملية الاستحواذ، حيث وصف ماسك نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير وانتقد نهج تويتر في مراقبة المحتوى العنيف أو البغيض، مما أدى إلى حظر العديد من الأصوات المحافظة البارزة.