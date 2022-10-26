شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن قارئ أكسجين الدم فى آبل ووتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان مستشعر SpO2 من آبل ووتش الذي يسمح لمرتديه بقياس مستويات الأكسجين في الدم مثيرًا للإعجاب عندما ظهر لأول مرة، ولكنه قد يكون أكثر دقة مما تم تسويقه في البداية.

وفقًا لدراسة حديثة، فإن قارئ الأكسجين في الدم في آبل ووتش يمكن مقارنته بمقاييس التأكسج النبضي الطبية. على الرغم من أنه لا ينبغي استخدام ساعات آبل بدلاً من الأجهزة الطبية الرسمية، فمن الجيد معرفة أن القراءات التي تعرضها دقيقة بما يكفي لتكون موثوقة وفقا لما نقله موقع Engadget.

وتم الإبلاغ عن الدراسة لأول مرة بواسطة 9to5Mac، وتم نشر الدراسة هذا الشهر في مجلة الصحة الرقمية وسعت إلى مقارنة "ساعة ذكية متاحة تجاريًا" بمقياس تأكسج النبض من الدرجة الطبية.

كانت الساعة التي استخدمتها الدراسة هي Apple Watch Series 6 ، وهي أول ساعة ذكية من Apple تشتمل على مستشعر SpO2، والذي يزيد عمره عن عامين في هذه المرحلة.

أظهرت نتائج الدراسة أن Apple Watch "يمكنها الكشف بشكل موثوق عن حالات انخفاض تشبع الأكسجين في الدم مع SpO2 أقل من 90٪ بالمقارنة مع مقياس التأكسج النبضي الطبي." للوصول إلى هذا الاستنتاج، استخدمت الدراسة 24 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة، كل منهم يرتدي Apple Watch Series 6 على معصمه ويثبت جهاز Masimo Radical-7 ، وهو مقياس التأكسج النبضي الشائع، على الإصبع الأوسط من نفس اليد.

ثم قام المشاركون بتمارين التنفس المختلفة للتلاعب بمستويات الأكسجين في الدم لمعرفة أداء Apple Watch عند مقارنتها بـ Masimo Radical-7. بنهاية الاختبارات كانت هناك 642 قراءة لأكسجين الدم للمقارنة.

للتكرار: إذا كنت تبحث عن قراءة دقيقة تمامًا لمستوى الأكسجين في الدم، فلا يزال من الأفضل استخدام جهاز طبي مناسب.

لكن نتائج الدراسة تظهر أن تقنية آبل القابلة للارتداء تتحرك بالتأكيد في الاتجاه الصحيح لتوفير معلومات طبية دقيقة.

بالإضافة إلى مستشعر SpO2 ، توفر ساعات Apple تنبيهات بشأن عدم انتظام ضربات القلب التي قد تشير إلى الرجفان الأذيني وتذكيرات تناول الأدوية وتتبع النوم.

على الرغم من أن آبل لا تدعي أنه يمكن استخدام أي من أجهزتها كقارئ طبي ملموس، فإن الميزات التي تمت إضافتها إلى ساعات Apple، على وجه الخصوص، مفيدة بشكل غير عادي لأولئك الذين يتطلعون إلى مراقبة وظائفهم الجسدية واطلعوا على المحادثات مع مقدمي الرعاية الصحية.