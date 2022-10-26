شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع ملحوظ فى أسعار العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت بيتكوين أطول فترة لها دون مستوى سعر 20.000 دولار، منذ أن اخترق رمز العملة المشفرة الحد الأدنى لأول مرة في أواخر عام 2020.

ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 4 % خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلي 20،150 دولارًاعبر البورصات العالمية، مثل CoinMarketCap وCoinbase و Binance ، حيث تُظهر بيانات CoinGecko أن قيمة البيتكوين الآن أعلى بنسبة 4.4 في المائة مما كانت عليه يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لموقع gadgets360.

وشهدت إيثر، أكبر رمز مميز للعقود الذكية، ارتفاعًا كبيرًا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع البيتكوين، أشارت التقلبات خلال اليوم على الرسم البياني اليومي إلى أن إيثر لمست 1500 دولار عند نقطة واحدة، ومع ذلك، فقد جعل هذا الارتفاع الآن إيثر أقرب إلى منطقة ذروة الشراء.

ارتفع إيثر حاليًا بنحو 9.46 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر البورصات العالمية، لتصل إلي قيمة بـ 1500 دولارًا، حيث ارتفعت القيم بنسبة 9.35 % خلال اليوم الماضي.

اكتسبت معظم العملات الرقمية الرئيسية بعض القيمة إلى جانب إيثر مع ارتفاع أرقام القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية أيضًا بنسبة هائلة بلغت 5.01 % خلال الثلاثاء وأوائل الأربعاء.

شهد كل من Cardano و Avalanche و Cosmos و Solana و Polygon و Uniswap و BNB و TRON و Chainlink و Monero و Polkadot ارتفاعًا في القيمة أيضاً.