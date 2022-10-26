شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تخطط لترقية أجهزة Nest لتشغيل Fuchsia OS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن عملاق التكنولوجيا جوجل يخطط لترقية مكبرات الصوت الخاصة به من Nest إلى "Fuchsia" ، والتي قد يتم إطلاقها العام المقبل.

ويعد "فوشيا" هو نظام تشغيل تم تطويره بواسطة جوجل، ويعتمد Fuchsia على نواة فريدة تسمى Zircon ، على عكس أنظمة التشغيل المستندة إلى Linux من جوجل مثل Chrome OS و Android، وكما ذكرت 9to5جوجل ، ظهر نموذج أولي جديد لجهاز يسمى "Clover" هذا الأسبوع ، والذي من المقرر تشغيله على شريحة Amlogic A113L التي يبدو أنها علامة على وجود مكبر صوت جديد من Nest.

ومن المتوقع أنه يمكن أن يكون من الجيل الثالث من Nest Mini ، ولكن هناك أيضًا احتمال أن يكون جهاز Chromecast Audio جديدًا، وعلى عكس كل نموذج أولي آخر من جوجل مكتوب بلغة Fuchsia ، لا يتم إنشاء دعم Clover بواسطة جوجل.

وبدلاً من ذلك ، ساهم فريق من مطوري Amlogic برمز Fuchsia لمتحدث Nest المحتمل هذا، وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن "Clover" ليس الجهاز الوحيد الذي أضافته Amlogic (شركة أشباه موصلات) إلى كود Fuchsia في الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف التقرير أنه مبني على نفس Amlogic A113X2 SoC ، يبدو أن نموذجًا أوليًا جديدًا باللون الفوشيا يحمل الاسم الرمزي "Buckeye" قد تم تطويره بالكامل في القطاع الخاص ثم "تم نقله" إلى رمز Fuchsia العام، ويعمل مطورو Amlogic على دعم Fuchsia للمعالج A113X2 أو "A5" منذ مايو.

ولا يوجد الكثير من المعلومات المتاحة للجمهور على هذه الشريحة ، ومع ذلك ، تقول إحدى القوائم إنها SoC تركز على الصوت مع ميزات التعلم الآلي المحسّنة ، على غرار خط Synaptics AudioSmart الذي شوهد في مكبرات الصوت الحديثة من Nest.

وفي الوقت الحالي ، ليس هناك ما يشير إلى أن شركة Buckeye ستصنع بواسطة جوجل. بدلاً من ذلك ، يبدو أنه منتج Amlogic فقط ، وفقًا للتقرير.