شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطرح تحديثا جديدا لتطبيق "يوتيوب" يغير شكل التطبيق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل YouTube على تحديث واجهة المستخدم (UI) منذ بعض الوقت، والآن تصدر الشركة تصميمًا أحدث، كما تقول سيعطى "مظهرًا وأسلوبًا محدثًا لموقع YouTube" وتتضمن هذه الميزات الجديدة "مظهر داكن" أكثر قتامة، وتأثيرًا خفيًا فى الوضع المحيط، وتعديلات فى صفحة المشاهدة وقرصة للتكبير، من بين أشياء أخرى.





متى سيتم تحديث واجهة مستخدم YouTubeيقول موقع YouTube إنه يطرح "مظهرًا جديدًا والعديد من الميزات التي تقدم تجربة مشاهدة أكثر حداثة وغامرة مع تحسين كيفية مشاهدة المستخدمين لمقاطع الفيديو"، ونظرًا لأنه سيتم طرح هذه التغييرات تدريجيًا لجميع المستخدمين ، يمكنك توقع اكتمال الطرح الكامل خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث تريد Google أيضًا أن تقدم تعليقات على التصميم الجديد.

وقالت الشركة في بيان: "لعبت دائمًا التعليقات الواردة من منشئي المحتوى والمشاهدين دورًا أساسيًا في YouTube حيث تواصل فرقنا التفكير في طرق لتحسين مستخدمينا ؛ لم تكن تحديثات اليوم استثناءً، لقد جمعنا مدخلات من آلاف المشاهدين حول العالم وسمعنا أن هناك رغبة فى تصميم أكثر نظافة وحيوية يمثل بشكل أفضل ما نحن بصدده".





تحديث الوضع المحيطيقول موقع YouTube إنه استخدم عينات ألوان ديناميكية لإدخال تأثير دقيق بحيث يتكيف لون خلفية التطبيق مع الفيديو، التصميم مستوحى من "الضوء المنبعث من الشاشات في غرفة مظلمة" وأراد YouTube إعادة إنشاء هذا التأثير لجذب تركيز المستخدمين إلى المحتوى، وسيكون الوضع المحيط مع التأثير الخفيف على YouTube متاحًا للمستخدمين على الويب والجوال في المظهر المظلم.

التغييرات في صفحة المشاهدةيقول موقع YouTube إنه يُدخل تحسينات على واجهة صفحة المشاهدة بحيث ينصب تركيز المستخدمين على مشغل الفيديو، التغيير الأول يتعلق بروابط الفيديو، حيث ستتغير روابط YouTube في أوصاف الفيديو إلى أزرار وسيتم تنسيق الإجراءات المتكررة ، بما في ذلك الإعجاب والمشاركة والتنزيل لتقليل التشتيت، كما يكتسب زر الاشتراك شكلًا جديدًا وتباينًا عاليًا و "لم يعد أحمر".