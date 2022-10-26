شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث watchOS 9.1 لساعاتها الذكية .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحديثات iOS 16.1 و iPadOS 16 ، قامت أبل أيضًا بطرح آخر تحديثات البرامج لـ Apple Watch و Apple TV في شكل watchOS 9.1، حيث يقال إن تحديث watchOS 9.1 يساعد في إطالة عمر البطارية لعدد قليل من طرز Apple Watch.

وستتمكن الآن أيضًا من تنزيل الموسيقى عبر WI-Fi أو الاتصال الخلوي عندما لا يتم شحن الساعة، وفيما يلي جميع التغييرات والتحسينات بالتفصيل ، وفقًا لـ watchOS 9.1 Changelog:

"يتضمن هذا التحديث تحسينات لـ Apple Watch الخاصة بك، حيث تم تمديد عمر البطارية أثناء تمارين المشي والجري والمشي في الهواء الطلق مع القدرة على تقليل معدل ضربات القلب وقراءات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على Apple Watch Series 8 و Apple Watch SE (الجيل الثاني) و Apple Watch Urtla

كما يمكن تنزيل الموسيقى أثناء إيقاف تشغيل Apple Watch باستخدام شبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية، كذلك فهو يدعم الآن Matter ، معيار الاتصال بالمنزل الذكي الجديد ، مدعوم لتمكين مجموعة متنوعة من ملحقات المنزل الذكي للعمل معًا عبر الأنظمة البيئية.

فيما يتضمن هذا التحديث أيضًا إصلاحات للأخطاء في Apple Watch، وقد تكون التعليقات الصوتية لمتوسط ​​السرعة أثناء الجري في الهواء الطلق غير صحيحة، وقد لا تتطابق تقديرات فرص هطول الأمطار الموضحة في تطبيق الطقس مع التقديرات الموجودة على iPhone في الموقع الحالي، فيما قد تحدد مضاعفات الطقس كل ساعة الأوقات على أنها صباحًا خلال ساعات المساء.