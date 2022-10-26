علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أبل ترفع أسعار خدمات Apple Music و Apple One و Apple TV +

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القاهرة - سامية سيد - رفعت أبل أسعار جميع خدمات الاشتراك تقريبًا بما في ذلك Apple Music و Apple TV + في العديد من البلدان في العالم، وفي بيان لـ 9to5Mac ، أوضح متحدث باسم شركة Apple سبب ارتفاع الأسعار.

 

حيث قال  "يرجع التغيير في Apple Music إلى زيادة تكاليف الترخيص ، وبالتالي ، سيكسب الفنانون وكتاب الأغاني المزيد مقابل بث موسيقاهم. نواصل أيضًا إضافة ميزات مبتكرة تجعل من Apple Music أفضل تجربة استماع في العالم ".

 

وقال المتحدث باسم Apple TV +: "لقد قدمنا ​​Apple TV + بسعر منخفض جدًا لأننا بدأنا ببضعة عروض وأفلام فقط، وبعد ثلاث سنوات ، أصبح + Apple TV موطنًا لمجموعة واسعة من المسلسلات الحائزة على جوائز والتي نالت استحسانًا واسعًا ، والأفلام الروائية ، والأفلام الوثائقية ، وترفيه الأطفال والعائلة من رواة القصص الأكثر إبداعًا في العالم ".

 

ما هي الاسعار الجديدة؟

في الولايات المتحدة ، لم يكن ارتفاع الأسعار بهذه الضخامة حيث بلغ حوالي 1-3 دولارات أمريكية، وعلى سبيل المثال ، تبلغ تكلفة خطة Apple Music الفردية الآن 10.99 دولارًا وتكلفة الخطة العائلية 16.99 دولارًا، وكلتا الخطتين تكلفان الآن دولارًا واحدًا و 2 دولارًا إضافيًا، ومن ناحية أخرى ، تبلغ تكلفة Apple TV + الآن 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا في الولايات المتحدة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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