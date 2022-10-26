شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Messages يحصل على ميزة جديدة على غرار واتس آب .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر جوجل تصميمًا جديدًا لعلامة "حالة الرسالة" والتى تشير إلى ما إذا كانت الرسالة قد تم إرسالها أو تم قراءتها على غرار تطبيقات أخرى مثل واتس آب، حيث افتقر تطبيق Google Messages لهذه الميزة.

وتختبر الشركة حاليًا هذه الميزة مع المستخدمين الذين قاموا بتمكين RCS Chat لديهم ، ويقال إنها بدأت في الظهور لعدد محدود من المستخدمين، وتعد هذه العلامات هي نظام شائع في تطبيقات المراسلة التي تشير إلى حالة القراءة / التسليم للنص وهي متوفرة في التطبيقات الشائعة مثل - WhatsApp و Telegram.

وتستخدم مؤشرات iMessage من Apple النص فقط ولا تتضمن علامات اختيار أكثر شيوعًا مع مستخدمي WhatsApp، وبدلاً من ذلك ، يحتاج مستخدمو iPhone إلى عدد أقل من الترجمات حيث يمكنهم قراءة الكلمات "تم التسليم" و "القراءة" مباشرةً أسفل نصوصهم.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، ستظهر هذه المؤشرات الجديدة حاليًا لمستخدمي رسائل Google المختارين الذين تم تمكين RCS Chat، وحاليًا ، يعرض مؤشر حالة الرسالة في التطبيق كلمات مثل "تم التسليم" و "قراءة" بين وقت الإرسال وأيقونة القفل للتشفير من طرف إلى طرف (E2EE)، وتختبر Google الآن رموز علامات الاختيار الجديدة التي من المفترض أن تظهر في نفس الموضع ضمن آخر الرسائل المرسلة.

وقد تبدأ رسائل Google قريبًا في إظهار علامة اختيار داخل دائرة عند تسليم الرسالة، ومع ذلك ، عندما يقرأ المستلم الرسالة ، سيضيف تصميم المؤشر الجديد رمزًا مشابهًا آخر سيتداخل جزئيًا مع الأول، ومع هذا التغيير الجديد ، قد تحاول الشركة تقليل العرض المرئي للمعلومات التي تظهر أسفل الرسالة.