شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iPadOS 16 للتنزيل.. اعرف أبرز مميزاته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تأخير طفيف ، طرحت شركة أبل أخيرًا نظام iPadOS 16، حيث إن آخر تحديث لجهاز iPad يوفر الكثير من الميزات والتحسينات الجديدة، وفيما يلي نظرة سريعة على التحديثات والتغييرات الرئيسية التي حدثت.

وباستخدام iPadOS 16 ، يمكنك تحرير المحادثات والتراجع عنها ووضع علامة عليها كمحادثات غير مقروءة في الرسائل، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك دعوة الأصدقاء والعائلة إلى SharePlay عبر الرسائل ، والاستمتاع بنشاط مشترك متزامن أثناء الدردشة في سلسلة رسائل.

كما ظهرت ميزات تعاون جديدة، فعندما يرسل المستخدمون دعوة للتعاون عبر الرسائل ، تتم إضافة كل فرد في السلسلة تلقائيًا إلى المستند أو جدول البيانات أو المشروع ، وعندما يقوم شخص ما بإجراء تعديل على المستند المشترك ، تظهر تحديثات النشاط في الجزء العلوي من السلسلة .

كما تتيح ميزة تذكيري الجديدة للمستخدمين تعيين تذكيرات للعودة إلى الرسالة في وقت لاحق. يمكنهم الحصول على اقتراحات تلقائية لمتابعة رسالة بريد إلكتروني في حالة عدم الرد وأيضًا تلقي تنبيهات تلقائية إذا نسوا إضافة مستلم أو مرفق في رسالة بريد إلكتروني.

كذلك فقد تمت إضافة مكتبة صور iCloud منفصلة بحيث يمكن لما يصل إلى ستة أشخاص التعاون والمساهمة والاستمتاع، وسيحصل المستخدمون على اقتراحات ذكية لمشاركة لحظات الصور.

كما قالت أبل: "باستخدام مكتبة الصور المشتركة على iCloud ، يمكن للعائلات مشاركة الصور بسلاسة مع مكتبة صور iCloud منفصلة يمكن لما يصل إلى ستة مستخدمين التعاون والمساهمة فيها والاستمتاع بها".

ومع التحديث الجديد ، يأتي تطبيق Weather على جهاز iPad. بنقرة واحدة ، يمكن للمستخدمين رؤية أهم معلومات الطقس ، أو استكشاف الخرائط للتحقق من هطول الأمطار وجودة الهواء ودرجة الحرارة. في حالة تنبيهات الطقس القاسية ، سيتم إخطار المستخدمين.