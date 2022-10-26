شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء استطلاعات الرأي على Facebook و Twitter و LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح استطلاعات الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين فرصة الاستماع إليهم وإعطاء الشركات ملاحظات مفيدة من أكثر متابعيهم تكريسًا، تحتوي معظم منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية على ميزة الاقتراع المضمنة التي تتيح لك طرح الأسئلة وجمع التعليقات الثاقبة من متابعيك.

ويمكنك أن تسأل جمهورك مباشرة عن رأيهم في موضوع ما باستخدام استطلاعات الرأي على منصات التواصل الاجتماعي. إنها طريقة بسيطة للتفاعل مع المستخدمين وطريقة حقيقية لجمع المعلومات حول موضوع أو استعلام معين.

وتدعم إصدارات الويب لمنصات الوسائط الاجتماعية أيضًا وظيفة الاقتراع، إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إنشاء استطلاعات الرأي على حسابات Facebook و Twitter و LinkedIn.



إنشاء استطلاعات الرأي على Facebook إنشاء استطلاعات الرأي على Facebook الطرق الوحيدة لمشاركة استطلاع على Facebook في الوقت الحالي هي من خلال Facebook Messenger أو قصصك أو مباشرة على صفحة مجموعة Facebook لعملك.

1. افتح تطبيق Facebook على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على خيار قائمة الخطوط الثلاثة الأفقية.

3. اضغط على المجموعات أو صفحات Facebook التي تمت إضافتك إليها أو إدارتها.

4. افتح صفحة Facebook Group.

5. تحت صندوق النشر الجديد ، اضغط على زر الاستطلاع.

6. أدخل السؤال الذي تريد طرحه والخيارات المطلوبة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الخيارات لاستطلاع واحد وتحديد من يمكنه رؤيته والرد عليه.

7. شارك الاستطلاع.

إنشاء استطلاعات الرأي على تويتر 1. افتح تطبيق Twitter على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على أيقونة الجمع (+) المتوفرة في الركن الأيمن السفلي من الخلاصة.

3. حدد خيار التغريد.

4. اضغط على زر الاستطلاع المتوفر في أسفل الشاشة.

5. اكتب السؤال والخيارات المطلوبة في المساحة المتوفرة.

6. اختر مدة الاستطلاع.

7. غرد في الاستطلاع.

إنشاء استطلاعات الرأي على LinkedIn 1. افتح تطبيق LinkedIn على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على زر نشر المتوفر في الجزء السفلي من خلاصتك الرئيسية على LinkedIn.

3. حدد خيار إنشاء استطلاع.

4. املأ سؤالك والخيارات اللاحقة.

5. حدد مدة الاستطلاع.

6. اضغط على زر تم لمشاركة الاستطلاع.