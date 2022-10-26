شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro و iPhone X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بالكشف عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى أحدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسّن ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، ويقدم الهاتف الذكى أيضًا أداء محسن للكاميرا ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone X كما يلى:

Google Pixel 7 Pro الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

-هاتف iPhone X الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج A11 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 2716 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.