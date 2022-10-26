شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن طرح تحديثات لمتصفح "كروم" على هذه الأجهزة بداية من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق Google الإصدار 110 من متصفح Chrome في 7 فبراير 2023، فيما قد قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث صفحة الدعم الرسمية الخاصة بها، لتعلن أن هذا الإصدار سيكون الإصدار الأخير من المتصفح الشهير لدعم نظامي التشغيل الأقدم من Microsoft لأجهزة الكمبيوتر بما في ذلك جهازي Windows 7 و Windows 8.1.

ويتوافق قرار جوجل بإنهاء دعم مستخدمي Windows 7 و Windows 8.1 مع قرار مايكروسوفت بإنهاء دعم نظامي التشغيل هذين اعتبارًا من 10 يناير 2023، وسيتوفر إصدار أقدم من Google Chrome على أنظمة التشغيل هذه والتي لن تتلقى التحديثات التي تم إصدارها للمستخدمين ويمكن أن يعرضهم لمخاطر متعددة.

وستتمكن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 7 أو Windows 8.1 من الوصول إلى Google Chrome بعد عام 2023 بالإصدار 110 ، لكن هذا الإصدار لن يحصل على أي تحديثات أمنية بالإضافة إلى تحديثات الإصدار من العام المقبل.

فيما يعد استخدام Google Chrome بدون تحديثات الأمان والإصدارات المنتظمة ينطوي على مخاطر الجرائم الإلكترونية، وفي الواقع ، من الناحية العملية أي متصفح بدون تحديثات أمنية منتظمة يكون معرضًا بشدة لأنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية حيث يتمتع المتسللون بفرصة أفضل لاستغلال الإصدارات القديمة.

وتمامًا مثل Microsoft ، أوصت Google المستخدمين أيضًا بترقية إصدارات Windows الخاصة بهم من النظام الذي يعمل بأحد أنظمة التشغيل القديمة هذه، وسيساعد ذلك المستخدمين في تلقي تحديثات الأمان لأنظمة التشغيل الخاصة بهم وكذلك الوصول إلى أحدث ميزات Chrome وتحسينات الأمان.