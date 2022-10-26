شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي أيفون.. أبل تطرح تحديث iOS 16.1 وهذه أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى نعرض أبرز المميزات التى يوفرها التحديث كما يلى:
-مكتبة الصور المشتركة على iCloud
مكتبة منفصلة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسلاسة مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، حيث تسمح لك قواعد الإعداد بالمساهمة بسهولة بالصور السابقة بناءً على تاريخ البدء أو الأشخاص الموجودين في الصور عند إعداد مكتبة أو الانضمام إليها، كما تتيح التعديلات والأذونات المشتركة للجميع إضافة الصور وتعديلها وإضافتها إلى المفضلة والتعليق عليها وحذفها.
كذلك فيتيح لك تبديل المشاركة في الكاميرا اختيار إرسال الصور التي تلتقطها مباشرة إلى المكتبة المشتركة ، أو تمكين إعداد للمشاركة تلقائيًا عند اكتشاف مشاركين آخرين في مكان قريب باستخدام Bluetooth.
- الأنشطة الحية
تتوفر الأنشطة المباشرة من تطبيقات الجهات الخارجية في Dynamic Island وعلى شاشة القفل لطرازات iPhone 14 Pro
يتم دعم Apple Fitness + على iPhone حتى إذا لم يكن لديك Apple Watch
-Wallet
تتيح لك مشاركة المفاتيح مشاركة السيارة وغرفة الفندق والمفاتيح الأخرى في Wallet بأمان باستخدام تطبيقات المراسلة مثل الرسائل و WhatsApp، ويمكّن حساب التوفير عملاء Apple Card من تنمية أموالهم النقدية اليومية عن طريق إيداعها في حساب توفير عالي العائد
Matter ، معيار الاتصال بالمنزل الذكي الجديد ، مدعوم لتمكين مجموعة متنوعة من ملحقات المنزل الذكي للعمل معًا عبر الأنظمة البيئية
شحن الطاقة النظيفة
إعداد جديد يمكنه محاولة تقليل بصمتك الكربونية عن طريق الشحن الانتقائي عند توفر كهرباء منخفضة انبعاثات الكربون