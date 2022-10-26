تكنولوجيا: لمستخدمي أيفون.. أبل تطرح تحديث iOS 16.1 وهذه أبرز مميزاته

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديث iOS 16.1 الذي طال انتظاره أخيرا، حيث تم طرح التحديث لجميع مستخدمي أيفون، ويمكن العثور عليه من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ومن هناك ، اختر عام ثم اضغط على تحديث البرنامج.وفيما يلى نعرض أبرز المميزات التى يوفرها التحديث كما يلى:

-مكتبة الصور المشتركة على iCloud

مكتبة منفصلة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسلاسة مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، حيث تسمح لك قواعد الإعداد بالمساهمة بسهولة بالصور السابقة بناءً على تاريخ البدء أو الأشخاص الموجودين في الصور عند إعداد مكتبة أو الانضمام إليها، كما تتيح التعديلات والأذونات المشتركة للجميع إضافة الصور وتعديلها وإضافتها إلى المفضلة والتعليق عليها وحذفها.