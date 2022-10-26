شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تفرض غرامة جديدة بقيمة 113 مليون دولار على جوجل بسبب Play Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت جوجل لغرامة أخرى جديدة في الهند، بعد أن قالت وكالة مكافحة الاحتكار الهندية إن الشركة أساءت استغلال المركز المهيمن لمتجر Play، حيث طلبت الهيئة التنظيمية من Google دفع 9.36 مليار روبية (113.5 مليون دولار) والسماح لمطوري Play Store باستخدام أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية لعمليات الشراء داخل التطبيقات والتطبيقات.

وبعد تحقيق مطول، قالت لجنة المنافسة الهندية إن شرط Google لمطوري Play Store لاستخدام نظام الفوترة الخاص بها "يشكل فرضًا لشرط غير عادل" ، وفقًا لتقارير TechCrunch، ووجدت الهيئة التنظيمية أن Google لم تستخدم نظام الفوترة لتطبيقاتها الخاصة ، والتي قالت إنها تشكل "فرضًا لشروط تمييزية".

وأمرت الوكالة Google بفتح متجر Play Store لمدفوعات الجهات الخارجية في غضون ثلاثة أشهر، وقالت إن جوجل لا يمكنها فرض أي أحكام مناهضة للتوجيه على مطوري التطبيقات ويجب ألا تمنعهم من الترويج للتطبيقات والخدمات للمستخدمين، وبالمثل ، لا يمكن للشركة تقييد المستخدمين من الوصول إلى خدمات وميزات المطورين.

كما ذكرت لجنة المنافسة أن Google يجب أن تكون شفافة تمامًا مع مطوري Play Store ولا يمكنها فرض أي شرط عليهم "يكون غير عادل أو غير معقول أو تمييزي أو غير متناسب مع الخدمات المقدمة لمطوري التطبيقات"، وعلاوة على ذلك ، ستحتاج Google إلى سياسة جمع بيانات واضحة وشفافة ، ولن يُسمح لها باستخدام "بيانات المعاملات / المستهلك ذات الصلة التنافسية للتطبيقات التي تم إنشاؤها والحصول عليها" من خلال نظام فوترة Google Play لميزتها التنافسية.

وحدد المنظم أن Google لها مكانة مهيمنة في مجالات أنظمة تشغيل الهواتف الذكية المرخصة ، ومتاجر التطبيقات ، والبحث على الويب ، ومنصات استضافة الفيديو ، ومتصفحات الويب للجوّال "غير الخاصة بنظام التشغيل".

وفي الأسبوع الماضي ، غرمت لجنة المنافسة الشركة 161.9 مليون دولار بعد أن اكتشفت أن Google أساءت استخدام هيمنة Android، وقالت إنه لا ينبغي أن يضطر صانعو الهواتف الذكية إلى تثبيت تطبيقات Google مسبقًا وأن الشركة يجب ألا تحجب واجهات برمجة تطبيقات خدمات Play والحوافز المالية وغيرها من الأطراف الأخرى.