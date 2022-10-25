شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسالة تحذير من موظفى تويتر بسبب خطة ماسك لخفض 75% من العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاملون في الشركة الاجتماعية من أن التخفيضات في عدد الموظفين ستكون "طائشة"، قبل أيام من إغلاق صفقة إيلون ماسك للاستحواذ على تويتر أخيرًا، حيث تشير Time إلى أن رسالة مفتوحة من عدد غير محدد من موظفي تويتر، موجهة إلى مجلس إدارة ماسك وتويتر، وتقوم بجولات داخل الشركة.

وتأتي الرسالة في أعقاب تقرير من صحيفة واشنطن بوست، أن ماسك يريد خفض ما يصل إلى 75 % من موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 موظف، حيث جاء في الرسالة أن خطة ماسك لتسريح 75٪ من العاملين على تويتر ستضر بقدرة تويتر على خدمة المحادثة العامة، وتهديد بهذا الحجم متهور، ويقوض ثقة مستخدمينا وعملائنا في منصتنا، وهو عمل شفاف لتخويف العمال، لا يمكننا القيام بعملنا في بيئة من المضايقات والتهديدات المستمرة.

تتضمن الرسالة أيضًا قائمة بالمطالب للقيادة الحالية والمستقبلية للشركة، بالإضافة إلى سياسات الفصل العادلة لجميع العمال، يريد كتاب الرسائل من ماسك الحفاظ على مزايا الموظفين الحالية، بما في ذلك العمل عن بُعد، كان قد انتقد ماسك في السابق العمل عن بُعد، واقترح على معظم موظفي تويتر العودة إلى المكتب، وفقاً لموقع engadget.

تشير الرسالة أيضًا إلى الانقسام الأيديولوجي المحتمل بين بعض العاملين على تويتر وماسك، الذي قال إنه يفضل اعتدالًا أقل، وجاء في الرسالة: "نطالب بألا تميز القيادة ضد العمال على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو المعتقدات السياسية".

ليس من الواضح عدد العمال الذين وقعوا على الخطاب حتى الآن، لكنها علامة أخرى على مدى الفوضى التي يمكن أن تحدث لموظفي تويتر تحت ماسك، بعد معركة قانونية استمرت لأشهر، يبدو أن الصفقة في طريقها للإغلاق بحلول الموعد النهائي في 28 أكتوبر.