شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ترسل غداً مركبة شحن إلى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تتجهز لإطلاق مركبة شحن من نوع "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية صباح الغد الأربعاء، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "لن يؤثر التعديل الذي أجري مخؤرا على مدار المحطة على موعد إطلاق مركبة Progress MS-21 الروسية نحو المحطة، ووفقا للجاداول الزمنية الموضوعة فإن المركبة ستطلق نحو المحطة صباح الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، تمام الساعة 03:20 بتوقيت موسكو".

وأشارت المؤسسة في بيان سابق إلى أن المركبة ستحمل إلى المحطة أغذية وموادا ضرورية لإجراء التجارب العلمية، كما ستحمل للرواد هناك هدايا أعدها أقاربهم لهم لفترة أعياد رأس السنة.

وكانت المحطة الفضائية الدولية قد خضعت لتعديل لمدارها ليلة الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري لتجنب اصطدامها بالحطام الفضائي، واعتمدت لهذا الغرض المحركات النفاثة الموجودة في مركبة Progress MS-20 الملتحمة بالمحطة، وازداد ارتفاع مدار المحطة بعد التعديل بمقدار 880 متر تقريبا.