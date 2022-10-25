شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلاح البحرية الروسي يحصل على سفينة صاروخية جديدة مطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية الروسي سيحصل على سفينة صاروخية جديدة مطورة في إطار المشروع الحكومي 20380، حسبما نقلت RT.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المصدر قوله "من المحتمل أن يتم تأجيل تسليم سفينة ميركوري الصاروخية لسلاح البحرية الروسي حتى أوائل العام القادم".

وأضاف المصدر "السفينة خضعت لعدة اختبارات، لكنها لم تخضع لمرحلة التدقيق النهائي بعد الاختبار، وأتوقع ان يتم تسليمها لسلاح البحرية في الجيش أوائل عام 2023.. في سبتمبر 2022 خضعت السفينة لاختبارات بحرية جرى خلالها التحقق من حالتها الفنية وقدرتها على الإبحار، وتم التحقق من أنظمة دعم الحياة الموجودة فيها، كما جرى فحص معدات الاتصال ومعدات التهوية والتكييف المخصصة لها".

و"ميركوري" هي خامس سفينة صاروخية يتم تطويرها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380، وبدأ العمل على بناء هذه السفيننة عام 2015، وبدأت اختبارت إرسائها العام الماضي.

يبلغ طول هذه السفينة 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، وجهزت أيضا بمنصات لحمل المروحيات المتعددة الاستخدامات.