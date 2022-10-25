شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح تصميما جديدا للمظهر مع إطلاق بعض الميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع يوتيوب، النظام الأساسي لمشاركة الفيديو المملوك لشركة جوجل، أنه بصدد طرح تصميم محدث، مع إطلاق واسع للميزات التي تم الإبلاغ عنها سابقًا بأنها قيد الاختبار التجريبي، يأتي إعلان الخدمة بعد شهور من احتفالها بعيدها السابع عشر.

تم تحديث المظهر الداكن أيضًا ليكون أكثر قتامة، وفقًا لـ جوجل، وتم تغيير روابط يوتيوب في أوصاف مقاطع الفيديو إلى أزرار، وأعيد تصميم أزرار الإجراءات مثل الإعجاب والمشاركة والتنزيل وفقًا للشركة، وفي الوقت نفسه، تم أيضًا تقديم ميزات القرص للتكبير والتصغير الدقيق للبحث عن الفيديو إلى النظام الأساسي.

وفقًا لمدونة الشركة، سيستخدم يوتيوب عينات ألوان ديناميكية لإحداث تأثير خفي على خلفية التطبيق والتي تتكيف لتتناسب مع لون الفيديو الذي يتم تشغيله من قبل المستخدمين، وتقول الخدمة إنها استلهمت من "الشاشات في غرفة مظلمة" التي تسمح بتركيز أكبر لإدخال الوضع المحيط على المظهر الداكن، والسمة الداكنة التي تم تحديثها أيضًا لتكون أكثر قتامة لتوفير تركيز أفضل من خلال جعل الألوان في الفيديو جذابة، وسيتم طرحه على الويب والجوال وأجهزة التلفزيون الذكية.

سيتم الآن عرض روابط يوتيوب في أوصاف الفيديو على شكل أزرار، وفي الوقت نفسه، تم تنسيق أزرار الإعجاب والمشاركة والتنزيل وإعادة تشكيلها لتقليل عوامل التشتيت، وتلقى زر الاشتراك في مشغل الفيديو على يتيوب أيضًا تحولًا يرى أنه يتمتع بشكل جديد وتباين عالٍ بينما يفقد أيضًا اللون الأحمر الذي شوهد سابقًا، حيث تم إدخال تغييرات الزر لزيادة إمكانية الوصول على صفحات المشاهدة والقناة، وفقًا لـ Google.

قدمت الخدمة أيضًا ميزة التكبير / التصغير على أجهزة iOS و Android ، مما يسمح للمستخدمين بتكبير وتصغير الفيديو.

تم أيضًا تقديم ميزة البحث الدقيق إلى النظام الأساسي، كجزء من تجربة التشغيل المحسّنة، على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، حيث ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بالسحب أو التمرير لأعلى للوصول إلى صف قابل للتمرير من الصور المصغرة أثناء السعي للتنقل في مقطع فيديو، وسيسمح البحث الدقيق أيضاً للمستخدمين بإجراء تعديلات دقيقة في اختيار الإطار الدقيق الذي يرغب المستخدم في الانتقال إليه.