شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخفض إنتاج iPhone 14 Plus بسبب ضعف الطلب وزيادة إنتاج iPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أبحاث السوقTrendForce اليوم الثلاثاء، إن شركة آبل ستقلص إنتاج iPhone 14 Plus وتزيد من إنتاج iPhone 14 Pro الأغلى ثمناً بسبب الطلب الفاتر، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال التقرير إن حصة سلسلة iPhone 14 Pro الأكثر تكلفة زادت إلى 60 % من إجمالي الإنتاج من 50 % المخطط لها في البداية، وقد ترتفع إلى 65 في المائة في المستقبل.

وقال التقرير أيضًا إن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يحد من إنفاق المستهلكين، مما يقوض الطلب على طرازات iPhone في الربع الأول من عام 2023، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 14 % على أساس سنوي إلى 52 مليون وحدة.

وقال المحللون في الماضي إن إصدارات iPhone 14 من Pro و Pro Max كانت تبيع بوتيرة سريعة، على الرغم من أن الطلب على الطراز الأساسي، وهو عادةً أفضل مبيعات آبل ، كان محبطًا.

تم الإبلاغ عن قيام شركة آبل بخفض إنتاج iPhone 14 Plus في غضون أسابيع من بدء الشحنات لأنها تعيد تقييم الطلب على طراز المدى المتوسط، ويقال إن شركة كوبرتينو، ومقرها كاليفورنيا ، طلبت من مصنع واحد على الأقل في الصين أن يوقف على الفور إنتاج مكونات iPhone 14 Plus.

ويأتي القرار في وقت كان فيه سوق الهواتف الذكية العالمي ينكمش، حيث تقلص بنسبة 9 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لتقديرات شركة أبحاث البيانات Canalys ، التي تتوقع ضعف الطلب خلال 6 إلى 9 شهور المقبلة.

وتم وضع iPhone 14 Plus ، وهو جزء من مجموعة جديدة أعلنت عنها آبل في 7 سبتمبر الماضي، كبديل أرخص لطرازات iPhone Pro الأكثر تكلفة، وتم شحن الهاتف للعملاء في 7 أكتوبر الماضي، بعد أسابيع من توفر الهواتف الأخرى للشراء.

وتتكون سلسلة iPhone 14 من أربعة طرز - iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max في حين أن iPhone 14 و iPhone 14 Pro هما الطرازان الأصغر، فإن iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max هما الطرازان اللذان يستهدفان أولئك الذين يفضلون الشاشات الأكبر حجمًا.