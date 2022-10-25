شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخفض الوظائف والنفقات بسبب الخسائر المتكررة خلال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ميتا الأم لـ فيس بوك أنها تحتاج إلى التبسيط من خلال خفض الوظائف والنفقات الرأسمالية، حسبما قال المساهم Altimeter Capital Management أمس الاثنين في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، وفقاً لموقع gadgets360.

وكشف صندوق التحوط الذي يركز على التكنولوجيا بحصة 0.1 في المائة إن الشركة فقدت ثقة المستثمرين لأنها كثفت الإنفاق وتحولت إلى metaverse واقترح خطة من ثلاث خطوات.

قال" Altimeter" إن التدفق النقدي الحر السنوي يمكن مضاعفته إلى 40 مليار دولار إذا خفضت عدد الموظفين بنسبة 20 % على الأقل، وقلصت النفقات الرأسمالية بما لا يقل عن 5 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار سنويًا وتوج الاستثمار السنوي في metaverse إلى 5 مليارات دولار بدلاً من 10 مليارات دولار حاليًا.

أنفقت ميتا المليارات وظفت الآلاف من الموظفين حول العالم لبناء metavers ، الذي يشير إلى بيئة رقمية مشتركة تستخدم تقنية الواقع الافتراضي أو المعزز لجعلها تبدو أكثر واقعية.

أبلغت وحد Reality Labs ، التي تعمل على الواقع المعزز والافتراضي، عن خسائر فادحة باستمرار، حيث خسرت 5.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضاف Altimeter إن مثل هذه الاستثمارات الضخمة "في مستقبل غير معروف كبيرة الحجم ومرعبة".

قال براد غيرستنر، رئيس Altimeter الذي شجع الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي، إن الشركة أرادت التعامل مع Meta وليس لديها أي مطالب.

كانت شركة التواصل الاجتماعي قد خفضت في يونيو خططها لتوظيف مهندسين بنسبة 30 في المائة على الأقل، مع تحذير زوكربيرج الموظفين للاستعداد للانكماش الاقتصادي.