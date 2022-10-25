شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خسائر جديدة فى سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق العملات المشفرة خسائر أكثر من المكاسب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر، حيث افتتحت Bitcoin، أغلى عملة مشفرة في العالم، بخسارة 0.40٪ اليوم، فإن القيمة الحالية لـ BTC تقترب فوق علامة 19300 دولار.

وانخفض الأثير بنسبة 0.89 %، ويبلغ سعر ETH حاليًا 1340 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 0.13 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث يبلغ تقييمها الحالي 932.20 مليار دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

كما شهدت كل من Binance Coin و Ripple و Solana و Polygon و Avalanche و Uniswap و Litecoin انخفاضات أيضاً، كما انخفضت قيم كل من memecoins DOGE و SHIB.

وفي الوقت نفسه، تمكنت بعض العملات المشفرة من تحقيق أرباح صغيرة على الرغم من تقلبات السوق، وتشمل هذه Tether و USD Coin و Binance USD و Cardano و Polkadot و Stellar.

وجد تقرير Google Trends أن وضع السوق الهابطة المطول في سوق العملات المشفرة، يبدو أنه أثر على مستويات اهتمام الناس بالعملات المشفرة.

الكلمة الرئيسية بيتكوين، حيث سجلت أقل أحجام بحث على الإطلاق في العام الماضي، وتسببت التقلبات في صناعة التشفير في حدوث مشكلات للعديد من الشركات في هذا القطاع، حيث أدت منصة Freewa، وهي عبارة عن منصة تكديس للعملات المشفرة، إلى توقف مؤقت لبعض خدماتها بسبب تقلبات السوق.

في محاولة للحفاظ على نشاطها التجاري قائمًا، أوقفت Freeway خدمات الشراء والسحب على منصتها، حيث تعمل الشركة على صياغة استراتيجيات أحدث يمكن أن تجعل عملياتها أكثر مقاومة للطبيعة المتقلبة لأصول التشفير.

حققت BTC و ETH أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي في نوفمبر، في الوقت الحالي، لا تظهر أوضاع السوق أي علامات على تكرار حركة السوق في العام الماضي وتضخم في التقييم العام للقطاع.