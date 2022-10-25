بث مباشر.. ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، وذلك نقلاً عن الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية بموقع "فيس بوك".

وكان المعهد قد حذر من أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين، إذ أنه يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة مما يتسبب في تلف العين.

يستعرض المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.

ويتم تغطية وبث الحدث مباشرةً من خلال مواقع الرصد المختلفة، اضغط هنا، محذراً من أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة مما يتسبب في تلف العين.

وتشهد الكرة الأرضية، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م، كسوف جزئى للشمس، بالتزامن مع نهاية شهر ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ .

ويستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وتشهد القاهرة الكبرى، مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.

وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً.

ودعا المعهد القومي للبحوث الفلكية الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اليوم، بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.