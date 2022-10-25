بعد عطل مفاجئ.. عودة تطبيق «واتسآب» للعمل

الشارقة - اميمة ياسر -

عاد تطبيق "واتسآب" للعمل من جديد وذلك بعد عطل امتد لعدة ساعات تسبب فى شلل للكثير من القطاعات حول العالم اليوم الثلاثاء.

واشتكى مستخدمو تطبيق المحادثة الأشهر في العالم في مناطق عدة من انقطاع الخدمة وعدم إرسال الرسائل الخاصة والتواصل.

وأكدت "واتسآب" حدوث عطل في أكبر شبكة تراسل فى العالم، حيث تسبب في حالة شلل للكثيرين من المعتمدين على التطبيق حول العالم لاسيما فى قطاعات الأعمال.

ووفقاً لوسائل إعلامية، صرح المتحدث باسم "واتسآب"، في رد أرسلته شركة "ميتا" المالكة للتطبيق، بـ "نحن على علم بأن البعض يواجهون حاليًا صعوبات في إرسال الرسائل على تطبيق واتساب"، مضيفاً: "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".